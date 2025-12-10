Coahuayana, Territorio que Lleva más de Diez Años en Medio de Conflictos Armados

Coahuayana es un territorio al que por años, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado ingresar y dominar, por estar ubicado en los límites con Colima y tener acceso al mar.

Las policías comunitarias y su antecedente, las autodefensas, lo han impedido con los costos sociales que implican ataques armados cada vez más sofisticados y violentos.

Los habitantes de Coahuayana, Michoacán, llevan más de una década en medio de conflictos armados entre grupos criminales, autodefensas, cárteles, y policías comunitarios.

Grupos de autodefensa

En 2013 surgieron los grupos de autodefensa en distintos municipios de Michoacán, con la anuencia de autoridades federales y Coahuayana no fue la excepción, con el objetivo de ir contra el grupo de Los Caballeros Templarios de Servando Gómez ‘La Tuta’.

Tras la expulsión de los Templarios, en Coahuayana, el grupo de autodefensas se convirtió en policía comunitaria, con la anuencia del gobierno de Peña Nieto.

Zona estratégica

Coahuayana es un municipio costero de Michoacán que colinda con Colima, a 95 kilómetros del puerto de Manzanillo y a 250 del puerto de Lázaro Cárdenas, una zona estratégica para el tráfico de drogas provenientes de Sudamérica.

Tan solo en febrero de 2021, integrantes de la Marina aseguraron una embarcación con 73 kilos de cocaína en las inmediaciones Boca de Apiza, una playa en Coahuayana, de ese tamaño es lo que disputan los grupos criminales.

El Cártel Jalisco intentó apoderarse de las costas michoacanas pero los comunitarios de Coahuayana y Aquila se aliaron para impedir su ingreso por Colima.

Video: Coahuayana, Michoacán, por Años en Medio de Conflictos Armados

Aumento de violencia

Año tras año la violencia aumentó en Coahuayana, en diciembre de 2022 autoridades municipales denunciaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a usar explosivos con químicos, presuntamente metomilo y carbofurano, pesticidas altamente tóxicos, para atacar a sus rivales.

Los enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos aumentaron, al igual que los desplazados en varias comunidades.

Estallido de la camioneta

La violencia alcanzó su punto más reciente con el estallido de la camioneta cargada con explosivos, afuera de instalaciones de la policía comunitaria. El actual gobierno de Michoacán no reconoce a este grupo como una corporación oficial ya que se han negado a someterse al protocolo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con información de Marco Antonio Coronel

