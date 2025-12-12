Pirotecnia Lesiona a Turista Coreana Cuando Grababa Festejo a la Virgen de Guadalupe en México
Las autoridades locales reportan que el artefacto explosivo rebotó e impactó a la turista en el rostro, el hombre que detonó el cohete fue ubicado y detenido
Los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe en su edición 2025 estuvieron cerca de terminar en tragedia en Morelia, Michoacán, cuando una explosión de pirotecnia, mientras se realizaba una procesión dejó al menos a tres personas lesionadas, entre ellas una turista coreana y una menor de edad.
De acuerdo con autoridades, todo sucedió la noche del jueves 11 de diciembre, en la avenida Madero, en el Centro Histórico de dicha localidad, cuando peregrinos se dirigían al Santuario de Guadalupe. El incidente quedó registrado en un video de una de las personas lesionadas y cómo un hombre intenta prender un cohete y generó una explosión.
Detienen a responsable de detonación de pirotecnia
Debido al incidente, la la turista lesionada fue golpeada en el rostro al momento de grabar la procesión cuando el artefacto la hirió.
Las autoridades municipales aseguraron que fue llevada a un hospital, donde recibió atención médica especializada por las lesiones provocadas por el estallido.
Además, el presunto responsable fue localizado y detenido por elementos de la Policía Morelia, donde rindió su declaración, determinar su situación legal y deslindarse responsabilidades.
¿Cómo sucedió la explosión de pirotecnia que hirió a turista coreana en Morelia?
Según el relato de testigos, la persona encargado de la pirotecnia prendió un cohete, no se habría fijado que habían una series navideñas, cuando el explosivo chocó contra los focos, rebotó y golpeó a la turista coreana, para después estallar en el piso, el hombre acusado de provocar el incidente trató de huir, pero fue detenido.
¿Que hacer en caso de quemaduras?
1. Actuar inmediatamente en caso que se
produzca una quemadura.
2. Se aconseja lavar la zona quemada con
agua limpia y fría, sin jabón; no colocar
grasas, pomadas, aceites, dentífricos,
polvos, cremas o soluciones de ningún
tipo.
3. Llevar de inmediato a la persona
accidentada, al centro de salud más
cercana, y no intentar despegar de la
herida restos de tela o lana que
pudieran estar adheridas a la
quemadura, debido a que esto sólo
aumenta el dolor y puede originar
cicatrices deformadoras.
4. Si la ropa se prendió con el fuego, hay
que evitar que el afectado corra, y
proceder apagar las llamas con una
frazada, manta o tela gruesa, haciendo
rodar al damnificado por el suelo.
