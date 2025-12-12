El Culto a la Virgen de Guadalupe Más Allá de la Fe: Calles, Templos y Negocios Trazan su Legado

Abel atiende el mostrador de Abarrotes La Guadalupana en la esquina que forman las calles Valladolid y Puebla, en la colonia Roma Norte. Le pregunto cuándo abrió, pero una de sus hijas se adelanta a su respuesta: hace 22 años. La tienda tiene la misma edad que Guadalupe, su hermana menor.

Abarrotes La Guadalupana en la calle Valladolid esquina Puebla, en la colonia Roma Norte. Foto: N+

Para los vecinos, La Guadalupana sigue siendo la tiendita de la esquina en un barrio donde algunos aún resisten a la gentrificación y las tiendas de conveniencia. Para esta familia, además de ser su sustento, la Guadalupana representa a su Madre; es la Virgen de su devoción.

Cada diciembre, el paso de miles de peregrinos por caminos y carreteras confirma que el culto a la Virgen de Guadalupe es una tradición viva. Llegan de todos los rincones del país e incluso cruzan la frontera para agradecer un año más y para pedir que la Virgen los acompañe en el que viene, con salud y trabajo.

Mapa de abarrotes y misceláneas en Ciudad de México con el nombre de "Guadalupe" o similares. Fuente: N+

Pero, más allá de la religión, la Morenita del Tepeyac está presente en las iglesias, los negocios, la indumentaria, los tatuajes, las calles y los municipios del país.

De acuerdo con el INEGI, en México hay 12,373 tienditas o misceláneas con el nombre de Guadalupe o similares (Lupita, Lupe, la Guadalupana o Marilupe), entre abarrotes y misceláneas. ¿Pero hasta dónde llega su huella?

México se puede dibujar con los templos guadalupanos

Somos el segundo país del mundo con más católicos. Cada semana hay al menos una fiesta patronal en pueblos o parroquias, pero ninguna tan popular como la de la Virgen de Guadalupe.

En el país hay 10,197 templos y capillas dedicados a la Virgen de Guadalupe y 278 a San Juan Diego. Juntos representan casi 9% de todos los recintos religiosos de México. Hay tantos que, con solo ubicarlos en un mapa, se dibuja la la silueta del país.

En el país hay 10,197 templos y capillas dedicados a la Virgen de Guadalupe y 278 a San Juan Diego. Fuente: N+

Los estados con más templos guadalupanos son Puebla (2,752), Guerrero (905), Veracruz (888) y Estado de México (809).

En la CDMX, basta recorrer 1 km desde la cabecera de cualquier alcaldía para encontrar un templo, capilla o ermita guadalupana.

Le pregunté a la hija de don Abel si se considera católico o guadalupano, me responde que ambos. Para esta familia, darle el nombre de la Virgen a una de sus integrantes y a su negocio ha sido su forma de encomendar a Dios su familia y sustento económico.

A unas cuadras, me encuentro con Esmeralda, una joven de poco más de 20 años, que camina con su hijo Jovani, de 3. Más allá de los días guadalupanos, para ella es algo habitual portar un rebozo con la imagen de la Virgen y vestir al niño con una playera fosforescente con la misma figura. Una estampa que confirma que Guadalupe no es sólo herencia familiar: sigue siendo tradición viva entre los más pequeños.

Una estampa que confirma que Guadalupe no es sólo herencia familiar: es una tradición viva. Foto: N+

Guadalupe en la política y las calles

Aun cuando México es una república laica, la Guadalupana ha estado presente en momentos clave de su historia política. Su imagen facilitó la evangelización durante el Virreinato y, después, se volvió el rostro de la Independencia: Miguel Hidalgo la llevó en su estandarte al dar el Grito de Dolores. Y el primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria.

Su legado político es evidente en la geografía del país.

De acuerdo con el INEGI, existen 5,384 calles, 2,351 localidades rurales, 41 localidades urbanas y 12 municipios con el nombre de Guadalupe.

Estado Municipio Chihuahua Guadalupe Chihuahua Guadalupe y Calvo Durango Guadalupe Victoria Durango San Juan de Guadalupe Jalisco Valle de Guadalupe Nuevo León Guadalupe Oaxaca Guadalupe Etla Oaxaca Guadalupe de Ramirez Puebla Guadalupe Victoria Puebla Guadalupe San Luis Potosí Villa de Guadalupe Zacatecas Guadalupe

Fuente: INEGI

94 rasgos orográficos (cañones, cerros y sierras, entre otros) y 87 cuerpos de agua (ríos, lagos, arroyos, etc.) también llevan este nombre.

Las Lupitas: una huella que se desdibuja, pero resiste

“Guadalupe” y sus derivados siguen entre los nombres más comunes en México. Según el padrón electoral del INE, “María Guadalupe Hernández Hernández” fue el quinto nombre más frecuente hasta octubre 2025.

Sin embargo, parece que las cosas están cambiando. Al revisar el Registro Civil de la CDMX, veo que cada vez menos niñas reciben estos nombres: María se mantiene en el top 10, pero Guadalupe salió de esa lista en 2014.

La tendencia es nacional. De acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados del INEGI, en 2023 los nombres más comunes para niñas fueron Sofía, Regina, Valentina, Camila y María José.

Aunque siguen naciendo algunas Lupitas, hoy la mayoría son jóvenes y personas adultas.

También en la colonia Roma me encuentro con el restaurante cantina “Barra Lupe”. Le pregunto al dueño si alguna de sus hijas tiene este nombre. Me responde que nadie en su familia se llama así. Escogió el nombre porque le parece el de una mujer mexicana “empoderada, terca, sabia y poderosa”. Se ve a la mujer en su logo, domando un cocodrilo, inspirado en la criatura mexica Cipactli.

Barra Lupe: El dueño eligió el nombre porque le parece el de una mexicana “empoderada, terca, sabia y poderosa”. Foto: N+

¿México es más guadalupano que católico? En su origen una cosa va con la otra, pero Guadalupe está en todos lados. Dice una canción popular:

“Para el mexicano ser guadalupano es algo esencial”.

