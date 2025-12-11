Virgen de Guadalupe 2025: ¿Quién Fue el Primer Peregrino en la Historia de México?

Como cada 12 de diciembre, la Ciudad de México (CDMX) se vuelve el epicentro de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe; una constante es el peregrinar de millones de fieles católicos rumbo a la Basílica de Guadalupe.

En N+ te decimos quién fue el primer peregrino en la historia y cómo está relacionado San Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

El Nican Mopohua es un documento donde se relata la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y ese relato es el que usa la Iglesia católica. Ahí se explican detalles de Juan Diego Cuauahtlatoatzin, que significa “el que habla como águila”; se trataba de un hombre indígena, que nació en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco, en 1474.

Enviudó en 1529 y sus vecinos le llamaban “El Peregrino”, debido a su gusto de caminar solo y, después de la historia de que platicó con la Virgen de Guadalupe y construyó la ermita, se dedicó a cuidar su imagen.

Juan Diego murió en 1548, a la edad de 74 años, y de esa forma se le ha considerado como el primer peregrino de la Virgen de Guadalupe en la historia de México.

Así se ha relatado la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego

El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego en el cerro del Tepeyac habría oído un llamado, pero al averiguar halló a la Virgen de Guadalupe, quien le solicitó que el obispo Juan de Zumárraga mandara a construir un templo para que ella fuera venerada.

El 12 de diciembre , la Virgen de Guadalupe volvió a aparecerse a Juan Diego , le comentó que le entregaría la prueba para que creyera el obispo; era un manto con rosas y, al dejarlo caer, se reveló la imagen de la Virgen de Guadalupe.

, la , le comentó que le entregaría la prueba para que creyera el obispo; era un manto con rosas y, al dejarlo caer, se reveló la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 1990 , el papa Juan Pablo II beatificó a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin.

, el Cuauhtlatoatzin. En 2002, lo santificó y cada 9 de diciembre se recuerda a este santo.

¿Cuál fue la primera peregrinación al Cerro del Tepeyac?

Luego de las apariciones de 1531, los fieles decidieron acercarse al Cerro del Tepeyac para venerar a la Virgen de Guadalupe. Dichas visitas espontáneas se volvieron peregrinaciones guadalupanas que en la actualidad reúnen a millones de personas en la Basílica de Guadalupe.

Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de la Nueva España, ordenó construir una ermita de adobe en el Tepeyac.

El 26 de diciembre de 1531, el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe fue llevado en procesión y ese traslado es conocido como la primera peregrinación al Tepeyac.

Actualmente, la Basílica de Guadalupe es reconocida como el santuario mariano más visitado del mundo. En 2022, autoridades de la CDMX reportaron cerca de 12.5 millones de peregrinos que visitaron el recinto en las festividades de diciembre.

Así se ve el Cerro del Tepeyac en la actualidad. Foto: N+

Esta tradición cobra vida cada año entre el 8 y el 12 de diciembre, en la que miles de peregrinos viajan a pie, en bicicleta o en transporte; el último tramo se suele completar de rodillas como una muestra de agradecimiento por un milagro o petición a la Virgen de Guadalupe.

