¿A Qué Países y Productos México Elevará Aranceles hasta 50% a Partir de 2026?

El pleno del Senado aprobó este miércoles 10 de diciembre la minuta que reforma diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, fue aprobada la iniciativa con la que se busca impulsar la reindustrialización soberana mediante la modificación de aranceles a la importación en sectores estratégicos de la economía mexicana.

De esta manera, el Estado mexicano pretende elevar la participación de la industria nacional en cadenas globales de valor, para garantizar que al menos el 50% de la proveeduría estratégica sea nacional.

¿A qué países México elevará aranceles y en qué proporción?

La iniciativa contempla un incremento a partir de 2026 a los aranceles de entre el 5 y 50% a los productos procedentes de países con los que México no tiene ningún acuerdo comercial, los cuales son en su mayoría asiáticos:

China

Corea del Sur

India

Vietnam

Tailandia

Brasil

Indonesia

Taiwán

Nicaragua

Emiratos Árabes Unidos

Sudáfrica

¿Cuáles son los productos que tendrán aranceles de hasta 50%?

Se propone establecer aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias, tales como:

La automotriz,

textil, vestido,

plástico,

siderúrgico,

electrodomésticos,

aluminio,

juguetes,

muebles,

calzado,

marroquinería,

papel y cartón,

motocicletas,

remolques,

vidrio.

Lo anterior, a efectos de implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para el país.

