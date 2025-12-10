Segunda Tormenta Invernal 2025: ¿Cuándo Impactará a México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 20 se extenderá por México y generará temperaturas de hasta -10 grados, además de provocar fuertes lluvias en la mayoría de los estados del país. Ante este descenso térmico surge la duda: ¿se acerca la segunda tormenta invernal a territorio mexicano?

De acuerdo con el organismo, durante esta semana el clima estará influenciado por el frente frío 20, que ingresará por el noreste de la República Mexicana. Hasta el momento, no se prevé la llegada de la segunda tormenta invernal al país durante estos días.

Sin embargo, el frente frío 20 afectará a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el próximo 11 de diciembre de 2025.

Para el viernes 12 de diciembre, se estima que por la mañana el frente número 20 adquiera características de cálido y se desplace hacia Texas, EUA, dejando de impactar al país.

Durante el periodo de pronóstico, canales de baja presión combinados con el ingreso persistente de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en entidades del occidente, centro y sur del país.

El sábado, el frente frío 21 se aproximará a la frontera norte y noreste, mientras que el domingo se desplazará hacia el golfo de México. En interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, incrementará la posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, oriente y sureste, incluida la propia península. Para el domingo, se pronostican lluvias muy fuertes a intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Asimismo, el domingo la masa de aire polar asociada a este sistema cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, generando un marcado descenso de temperatura; además de un evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en las costas del sur de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán.

Clima para el jueves 11 de diciembre 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el viernes 12 de diciembre 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

