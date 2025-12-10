Lluvia Sorprende a CDMX Hoy: Prevén Caída de Granizo y Activan Marcha Lenta en Metro

Una lluvia fuerte y repentina se registró esta tarde de miércoles 10 de diciembre de 2025 en varias zonas de la Ciudad de México, la cual se extendió al poniente de la capital del país, llegando a alcaldías del centro en dirección al sur.

Meteorológico Nacional espera descargas eléctricas y granizo en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para las próximas horas se pronostican lluvias con chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo, en regiones de la CDMX y el Edomex.

¿Dónde se registra lluvia en la CDMX hoy?

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se prevé que los efectos de esta lluvia se recientan más entre Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y alrededores. De igual forma, no se descarta la caída de granizo y que se perciba el descenso de temperatura.

Activan marcha de seguridad en Metro de la CDMX

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2 y 4. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 10, 2025

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2 y Línea 4. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para "garantizar un trayecto seguro".

También se han reportado chubascos al sur en Tlalpan, en la zona de Hospitales.

Lluvia seguirá la tarde y noche en la Ciudad de México

🌧️ En la imagen satelital más reciente se observa nubosidad asociada a #lluvias en demarcaciones del sur, centro, poniente y oriente de la ciudad. Se prevé que las condiciones para lluvia perduren la tarde y noche en la Ciudad de México.



Se recomienda estar atentos al Sistema de… pic.twitter.com/OZcMIhlsUT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 10, 2025

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX compartió esta tarde una imagen satelital más reciente donde se observa la nubosidad asociada a lluvias en demarcaciones del sur, poniente y oriente de la ciudad.

Prevé que las condiciones para lluvia perduren la tarde y noche en la Ciudad de México.

