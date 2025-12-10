Inicio Ciudad de México Lluvia Sorprende a CDMX Hoy: Prevén Caída de Granizo y Activan Marcha Lenta en Metro

Lluvia Sorprende a CDMX Hoy: Prevén Caída de Granizo y Activan Marcha Lenta en Metro

|

N+

-

Se prevé que los efectos de esta lluvia se recientan más entre Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y alrededores. No se descarta la caída de granizo

Lluvia Sorprende a CDMX Hoy: Prevén Caída de Granizo y Activan Marcha Lenta en Metro

Lluvia se extiende al poniente de la CDMX, hoy 10 de diciembre de 2025. Foto: Webcams de México

COMPARTE:

Una lluvia fuerte y repentina se registró esta tarde de miércoles 10 de diciembre de 2025 en varias zonas de la Ciudad de México, la cual se extendió al poniente de la capital del país, llegando a alcaldías del centro en dirección al sur.

Video. Lluvia Sorprende a Capitalinos Hoy: Reportan Precipitaciones en Varios Puntos de la CDMX

Video relacionado: Lluvias Dejan Fuerte Impacto en Cultivos y Ganado en la Huasteca Potosina

Meteorológico Nacional espera descargas eléctricas y granizo en CDMX 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para las próximas horas se pronostican lluvias con chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo, en regiones de la CDMX y el Edomex.

¿Dónde se registra lluvia en la CDMX hoy?

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez 
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Se prevé que los efectos de esta lluvia se recientan más entre Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y alrededores. De igual forma, no se descarta la caída de granizo y que se perciba el descenso de temperatura.

Activan marcha de seguridad en Metro de la CDMX

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2 y Línea 4. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para "garantizar un trayecto seguro". 

  • También se han reportado chubascos al sur en Tlalpan, en la zona de Hospitales.

Lluvia seguirá la tarde y noche en la Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX compartió esta tarde una imagen satelital más reciente donde se observa la nubosidad asociada a lluvias en demarcaciones del sur, poniente y oriente de la ciudad. 

  • Prevé que las condiciones para lluvia perduren la tarde y noche en la Ciudad de México.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

Lluvias e Inundaciones
Inicio Ciudad de México Lluvia hoy en la cdmx se espera granizo activan marcha de seguridad metro