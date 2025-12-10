Lluvia Sorprende a CDMX Hoy: Prevén Caída de Granizo y Activan Marcha Lenta en Metro
N+
Se prevé que los efectos de esta lluvia se recientan más entre Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y alrededores. No se descarta la caída de granizo
COMPARTE:
Una lluvia fuerte y repentina se registró esta tarde de miércoles 10 de diciembre de 2025 en varias zonas de la Ciudad de México, la cual se extendió al poniente de la capital del país, llegando a alcaldías del centro en dirección al sur.
Video relacionado: Lluvias Dejan Fuerte Impacto en Cultivos y Ganado en la Huasteca Potosina
Meteorológico Nacional espera descargas eléctricas y granizo en CDMX
Para la próxima hora se pronostican #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y caída de #Granizo, en regiones de la #CDMX y el #EdoMéx ⬇️ pic.twitter.com/p8MUSek7oo— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 10, 2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para las próximas horas se pronostican lluvias con chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo, en regiones de la CDMX y el Edomex.
¿Dónde se registra lluvia en la CDMX hoy?
En la imagen más reciente de radar se observan lluvias y chubascos en @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 11, 2025
Lluvias ligeras y lloviznas en @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @AzcapotzalcoMx, @IztacalcoAl, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y… pic.twitter.com/XKkuPAe34D
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Se prevé que los efectos de esta lluvia se recientan más entre Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y alrededores. De igual forma, no se descarta la caída de granizo y que se perciba el descenso de temperatura.
Activan marcha de seguridad en Metro de la CDMX
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2 y 4. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 10, 2025
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2 y Línea 4. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para "garantizar un trayecto seguro".
- También se han reportado chubascos al sur en Tlalpan, en la zona de Hospitales.
Lluvia seguirá la tarde y noche en la Ciudad de México
🌧️ En la imagen satelital más reciente se observa nubosidad asociada a #lluvias en demarcaciones del sur, centro, poniente y oriente de la ciudad. Se prevé que las condiciones para lluvia perduren la tarde y noche en la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 10, 2025
Se recomienda estar atentos al Sistema de… pic.twitter.com/OZcMIhlsUT
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX compartió esta tarde una imagen satelital más reciente donde se observa la nubosidad asociada a lluvias en demarcaciones del sur, poniente y oriente de la ciudad.
- Prevé que las condiciones para lluvia perduren la tarde y noche en la Ciudad de México.
Historias recomendadas:
- CDMX Presenta Calendario de Actividades Rumbo al Mundial de Futbol 2026
- ¿Qué Partidos del Mundial 2026 Se Jugarán en México?
Con información de N+
HVI