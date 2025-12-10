Durante la tarde de este miércoles 10 de diciembre de 2025, el cuerpo del regidor Brayan Nicolas Vicente Salinas fue ingresado a una funeraria de Reynosa para que familiares, amigos y conocidos le puedan dar el último adiós al funcionario.

Inicia Servicio Funerario a Regidor de Reynosa Brayan Salinas. Foto: N+

Noticia Relacionada: Instalan Módulo de Vacunación en Centro Comercial de Matamoros. ¿Qué Vacunas Puedo Encontrar?

Regidores del Cabildo de Reynosa Montaran Guardia de Honor a Brayan Salinas

Compañeros del Ayuntamiento de Reynosa, amigos y ciudadanos se dieron cita para acompañar a su familia y expresar sus condolencias ante la irreparable pérdida. En el lugar, se destacó la solidaridad hacia su madre y hermanos, así como el respaldo colectivo en este momento de profundo dolor.

Quienes hicieron uso de la palabra coincidieron en resaltar que Brayan Salinas fue un servidor público comprometido y ampliamente apreciado por diversos sectores de la población, cuya carrera fue truncada de manera prematura, sin haber alcanzado aún los 30 años de edad. Asimismo, se informó que se montaría una guardia de honor conforme a las indicaciones de la familia, mientras se mantiene la expectativa de que las investigaciones en torno a su fallecimiento concluyan de manera satisfactoria.

¿Qué Pasó con el Regidor Brayan Salinas?

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, fue localizado sin vida el domingo 7 de diciembre de 2025 en un departamento ubicado en la CDMX. El hallazgo fue confirmado por autoridades capitalinas, quienes iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras familiares, compañeros de partido y funcionarios municipales han expresado su pesar y exigido justicia.

Historias Recomendadas: