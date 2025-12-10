Instalan Módulo de Vacunación en Centro Comercial de Matamoros. ¿Qué Vacunas Puedo Encontrar?

Durante la semana del 8 al 12 de diciembre de 2025 estará instalado al interior de un centro comercial ubicado en la avenida Pedro Cárdenas en el municipio de Matamoros un macrocentro de vacunación con la finalidad de que las familias aprovechen para adquirir sus vacunas faltantes.

En el módulo que estará disponible de 9 de la mañana a 3 de la tarde, se contará con vacunas contra la influenza, covid-19, neumococo, VPH y sarampión, así como el esquema tradicional.

Tanto la Secretaría de Salud como el IMSS, ISSSTE y el distrito de salud n.º 3 hacen un llamado a la población con la finalidad de reforzar la protección durante la temporada invernal en Matamoros.

Bajas Temperaturas Incrementan Enfermedades Respiratorias en Matamoros

Las bajas temperaturas han provocado un incremento en las consultas por enfermedades respiratorias, siendo los niños y adultos mayores los más afectados en esta temporada.

El personal de salud destacó que la prioridad actual es la vacuna contra la influenza, recordando que cualquier ciudadano puede acudir a una unidad médica a solicitarla, incluso sin ser derechohabiente.

Las autoridades recomiendan mantener buena alimentación, hidratación y abrigo adecuado, además de evitar exponer a los menores a cambios bruscos de temperatura.

El sector salud hace un llamado a la ciudadanía a no minimizar los síntomas y buscar atención médica oportuna. Resaltando que prevenir, vacunarse y actuar a tiempo puede marcar la diferencia para atravesar la temporada invernal.

