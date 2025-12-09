¿Qué se Sabe de la Muerte de Brayan Salinas, Regidor de Reynosa?

El regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás Vicente Salinas, fue localizado sin vida la noche del domingo 7 de diciembre de 2025 al interior de un departamento ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El funcionario se desempeñaba como regidor número 14 del Cabildo de Reynosa y presidía la Comisión de Género y Equidad. Era considerado un político joven con participación activa en temas de derechos humanos, inclusión social, juventudes y diversidad sexual.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el cuerpo fue encontrado dentro del inmueble que el regidor rentaba en la capital del país y no presentaba signos visibles de violencia. Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación y ordenó la realización de la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

Como parte de las indagatorias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, mediante el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y del circuito cerrado del edificio, se identificó que dos personas ingresaron al departamento en compañía del funcionario y posteriormente se retiraron del lugar.

Elementos de la Policía Detienen a Hombre Relacionado a Homicidio de Brayan Salinas

A través del seguimiento por geolocalización del teléfono móvil del regidor y el rastreo de un vehículo presuntamente relacionado, policías capitalinos lograron la detención de un hombre de 20 años de edad el 8 de diciembre, en la colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la revisión preventiva, las autoridades aseguraron 31 bolsitas con aparente marihuana, cerca de un kilogramo del mismo enervante, un empaque con características de crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas bancarias y un vehículo color gris con placas del Estado de México.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la causa de la muerte, y el caso permanece en proceso de esclarecimiento.

