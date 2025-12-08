El Frente Frío Número 19 en Tamaulipas Mantendrá Evento del Norte y Lluvias

Tamaulipas se mantendrá bajo los efectos del aire frío asociado al frente frío número 19, lo que provocará un ambiente de ligero a moderadamente frío durante las primeras horas de la mañana y nuevamente por la noche, mientras que durante la tarde se espera un clima templado.

De acuerdo con el pronóstico, existe probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, principalmente en la zona Sur del estado y en la región Cañera.

Pronóstico del Clima en Tamaulipas Hoy Lunes 8 de Diciembre de 2025

Noticia Relacionada: Peregrinos Llegan a El Chorrito por Nueva Escultura de Virgen de la Misericordia

Evento del Norte en Tamaulipas por Efectos del Frente Frío 19

Además, se prevé un evento de “Norte”, con ráfagas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en áreas costeras y al realizar actividades al aire libre.

Las autoridades exhortan a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como a protegerse de las bajas temperaturas.

Historias Recomendadas: