Inicio Tamaulipas ¿Qué Días Hay Registro de Pensión Bienestar en Tamaulipas? Fechas en Diciembre 2025

¿Qué Días Hay Registro de Pensión Bienestar en Tamaulipas? Fechas en Diciembre 2025

|

N+ Tamaulipas

-

Se presentó el calendario de registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Adulto Mayor.

¿Qué Días Hay Registro de Pensión Bienestar en Tamaulipas? Fechas en Diciembre 2025

¿Qué Días Hay Registro de Pensión Bienestar en Tamaulipas? Fechas en Diciembre 2025. Foto: @apoyosbienestar

COMPARTE:

Se anunció el calendario oficial de registro para quienes deseen incorporarse a los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Adulto Mayor.

El proceso de inscripción se llevará a cabo del 1 al 13 de diciembre de 2025, siguiendo un orden establecido de acuerdo con la primera letra del apellido, con el fin de brindar una atención más ágil, organizada y sin aglomeraciones.

Noticia Relacionada: Hombre Agrede y Deja sin Vida a Dos Gatos en Reynosa; Autoridades Intervienen

Localiza tu Módulo del Bienestar en Tamaulipas

Las personas interesadas deberán acudir al Módulo de Bienestar más cercano a su domicilio, donde se realizará el registro de manera presencial. Las autoridades reiteraron que los módulos operarán con personal capacitado para orientar a las y los beneficiarios en cada paso del trámite.

La Secretaría del Bienestar puso a disposición el calendario detallado y la ubicación de los módulos a través del portal oficial gob.mx/bienestar, donde también pueden consultarse los requisitos y documentos necesarios para completar el registro.

Requisitos de Registro Pensión Mujeres Bienestar y Adulto Mayor Diciembre 2025 en Tamaulipas

Persona solicitante adulta mayor:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente:
  • Credencial para votar o Pasaporte vigente o Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.
  • Teléfono de contacto celular y de casa.

Historias Recomendadas: 

Mujeres con Bienestar 2025
Inicio Tamaulipas Cuando es registro pension bienestar tamaulipas dias diciembre 2025 adulto mayor mujeres