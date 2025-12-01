¿Qué Días Hay Registro de Pensión Bienestar en Tamaulipas? Fechas en Diciembre 2025

Se anunció el calendario oficial de registro para quienes deseen incorporarse a los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Adulto Mayor.

El proceso de inscripción se llevará a cabo del 1 al 13 de diciembre de 2025, siguiendo un orden establecido de acuerdo con la primera letra del apellido, con el fin de brindar una atención más ágil, organizada y sin aglomeraciones.

Localiza tu Módulo del Bienestar en Tamaulipas

Las personas interesadas deberán acudir al Módulo de Bienestar más cercano a su domicilio, donde se realizará el registro de manera presencial. Las autoridades reiteraron que los módulos operarán con personal capacitado para orientar a las y los beneficiarios en cada paso del trámite.

La Secretaría del Bienestar puso a disposición el calendario detallado y la ubicación de los módulos a través del portal oficial gob.mx/bienestar, donde también pueden consultarse los requisitos y documentos necesarios para completar el registro.

Requisitos de Registro Pensión Mujeres Bienestar y Adulto Mayor Diciembre 2025 en Tamaulipas

Persona solicitante adulta mayor:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente:

Credencial para votar o Pasaporte vigente o Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Teléfono de contacto celular y de casa.

