Detienen a Tres Sujetos con Armas Largas y Diversos Cartuchos en Tamaulipas

N+ Tamaulipas

En un operativo coordinado en Mante, Tamaulipas, autoridades federales detuvieron a tres personas y aseguraron armas largas, cargadores, más de mil cartuchos y equipo táctico.

Detienen a Tres Sujetos con Armas Largas y Diversos Cartuchos en Tamaulipas. Foto: @SSPCMexico

El Gabinete de Seguridad Federal informó sobre los resultados obtenidos durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, periodo en el que se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga en diversos estados del país, incluyendo Tamaulipas. 

Importante Aseguramiento en Mante, Tamaulipas

En el caso de Tamaulipas, uno de los operativos más relevantes se llevó a cabo en el municipio de El Mante, donde elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Estatal detuvieron a tres personas que se desplazaban a bordo de un vehículo.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron:

  • Una ametralladora
  • Un fusil
  • Tres armas largas
  • 62 cargadores
  • 1,155 cartuchos útiles
  • Cinco chalecos tácticos
  • Diez placas balísticas

Aseguran Armas y Cartuchos en Operativo en Tamaulipas. Foto: @SSPCMexico

Este decomiso, señalaron autoridades federales, forma parte de las acciones permanentes para reducir la capacidad operativa de grupos delictivos que mantienen presencia en la región.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el armamento y equipo táctico quedaron bajo resguardo para su análisis y seguimiento dentro de las investigaciones.

