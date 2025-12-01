Detienen a Tres Sujetos con Armas Largas y Diversos Cartuchos en Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad Federal informó sobre los resultados obtenidos durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, periodo en el que se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga en diversos estados del país, incluyendo Tamaulipas.

Importante Aseguramiento en Mante, Tamaulipas

En el caso de Tamaulipas, uno de los operativos más relevantes se llevó a cabo en el municipio de El Mante, donde elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Estatal detuvieron a tres personas que se desplazaban a bordo de un vehículo.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron:

Una ametralladora

Un fusil

Tres armas largas

62 cargadores

1,155 cartuchos útiles

Cinco chalecos tácticos

Diez placas balísticas

Este decomiso, señalaron autoridades federales, forma parte de las acciones permanentes para reducir la capacidad operativa de grupos delictivos que mantienen presencia en la región.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el armamento y equipo táctico quedaron bajo resguardo para su análisis y seguimiento dentro de las investigaciones.

