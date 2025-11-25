Cartelera de Feria Río Bravo 2025: Fechas de los Conciertos de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros
N+ Tamaulipas
Han anunciado la cartelera completa de artistas en la Feria de Río Bravo 2025 con la participación de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros.
COMPARTE:
La Feria de Río Bravo 2025 dio a conocer la cartelera completa de los artistas que se estarán presentando en el teatro del pueblo de la unidad deportiva "Las Liebres", iniciando las actividades el próximo 5 de diciembre y culminando el 28 del mismo mes.
Noticia Relacionada: Frente Frío #16 Llegará a Tamaulipas con Evento del "Norte" ¿Cuándo Bajará la Temperatura?
Previamente, se habían anunciado las presentaciones de los cantantes de regional mexicano Luis R. Conriquez y Alfredo Olivas el 12 y 14 de diciembre, respectivamente, y se suman artistas de renombre nacional.
Entre los intérpretes que destacan se encuentran Gloria Trevi el 6 de diciembre, La Adictiva el 5 de diciembre, Alicia Villarreal el 20 de diciembre y Gabito Ballesteros el 27 de diciembre.
Lista Completa de Artistas en la Feria Río Bravo 2025
- 5 diciembre: Gloria Trevi
- 6 diciembre: La Adictiva
- 7 diciembre: Los Invasores de Nuevo León
- 12 diciembre: Luis R. Conriquez
- 13 diciembre: Artista Sorpresa
- 14 diciembre: Alfredo Olivas
- 15 diciembre: Bely y Beto
- 19 diciembre: Los Tucanes de Tijuana
- 20 diciembre: Alicia Villarreal
- 21 diciembre: El Poder del Norte y Tigrillos
- 26 diciembre: Cardenales de Nuevo León
- 27 diciembre: Gabito Ballesteros
- 28 diciembre: Duelo
¿Cómo puedes adquirir los boletos para ver a Gloria Trevi, Alfredo Olivas y Gabito Ballesteros en la Feria Río Bravo 2025?
Los boletos, tanto en preventa como en venta en general y VIP para la Feria Río Bravo 2025, los puedes adquirir en la tesorería municipal de la presidencia municipal de Río Bravo en horario de oficina.
Historias Recomendadas: