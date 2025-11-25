Inicio Tamaulipas Cartelera de Feria Río Bravo 2025: Fechas de los Conciertos de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros

Cartelera de Feria Río Bravo 2025: Fechas de los Conciertos de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros

|

N+ Tamaulipas

-

Han anunciado la cartelera completa de artistas en la Feria de Río Bravo 2025 con la participación de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros.

Cartelera de Feria Río Bravo 2025: Fechas de los Conciertos de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros

Gloria Trevi y Gabito Ballesteros se Unen a Cartelera Feria Río Bravo 2025. Foto X: Gloria Trevi | Gabito Ballesteros

COMPARTE:

La Feria de Río Bravo 2025 dio a conocer la cartelera completa de los artistas que se estarán presentando en el teatro del pueblo de la unidad deportiva "Las Liebres", iniciando las actividades el próximo 5 de diciembre y culminando el 28 del mismo mes. 

Noticia Relacionada: Frente Frío #16 Llegará a Tamaulipas con Evento del "Norte" ¿Cuándo Bajará la Temperatura?

Previamente, se habían anunciado las presentaciones de los cantantes de regional mexicano Luis R. Conriquez y Alfredo Olivas el 12 y 14 de diciembre, respectivamente, y se suman artistas de renombre nacional. 

Entre los intérpretes que destacan se encuentran Gloria Trevi el 6 de diciembre, La Adictiva el 5 de diciembre, Alicia Villarreal el 20 de diciembre y Gabito Ballesteros el 27 de diciembre. 

Lista Completa de Artistas en la Feria Río Bravo 2025

  • 5 diciembre: Gloria Trevi
  • 6 diciembre: La Adictiva
  • 7 diciembre: Los Invasores de Nuevo León
  • 12 diciembre: Luis R. Conriquez
  • 13 diciembre: Artista Sorpresa
  • 14 diciembre: Alfredo Olivas
  • 15 diciembre: Bely y Beto
  • 19 diciembre: Los Tucanes de Tijuana
  • 20 diciembre: Alicia Villarreal
  • 21 diciembre: El Poder del Norte y Tigrillos
  • 26 diciembre: Cardenales de Nuevo León
  • 27 diciembre: Gabito Ballesteros
  • 28 diciembre: Duelo

¿Cómo puedes adquirir los boletos para ver a Gloria Trevi, Alfredo Olivas y Gabito Ballesteros en la Feria Río Bravo 2025? 

Los boletos, tanto en preventa como en venta en general y VIP para la Feria Río Bravo 2025, los puedes adquirir en la tesorería municipal de la presidencia municipal de Río Bravo en horario de oficina. 

Historias Recomendadas: 

Conciertos en MéxicoTendencias
Inicio Tamaulipas Cartelera feria rio bravo 2025 fechas conciertos gloria trevi gabito ballesteros