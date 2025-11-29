Congreso de Tamaulipas Designa a Jesús Eduardo Govea Orozco Como Nuevo Fiscal General

El Congreso del Estado de Tamaulipas eligió a Jesús Eduardo Govea Orozco como nuevo Fiscal General de Justicia del Estado, tras obtener 27 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto nulo durante la sesión del Pleno.

Con esta votación, la Legislatura local avaló su nombramiento para encabezar la institución encargada de la procuración de justicia en la entidad, un cargo clave para el fortalecimiento de los procesos legales, la atención a víctimas y el combate a la impunidad.

Nuevo Fiscal en Tamaulipas Tomará Funciones en Próximos Días

Govea Orozco asumirá funciones en los próximos días, una vez que rinda protesta ante el Congreso del Estado.

