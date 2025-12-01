Dos Personas Sin Vida y Dos Lesionados Durante Accidente en Carretera Valle Hermoso-Empalme

Un trágico accidente ocurrido la noche del domingo en el kilómetro 65 de la carretera Valle Hermoso–Empalme dejó como saldo dos personas fallecidas y dos más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró cuando un vehículo deportivo color rojo, chocó de frente contra un automóvil en el que viajaban una pareja y su hija de 15 años.

Dos Muertos y Dos Más Lesionados en Accidente Carretera Valle Hermoso-Empalme. Foto: noticias_tams

Pasajeros de Unidad Deportiva Murieron en Accidente

Debido a la magnitud del impacto, el conductor de la unidad deportiva perdió la vida en el lugar y una mujer que viaja como copiloto del otro vehículo también falleció, los dos lesionados se tratan de un hombre de 54 años y su hija, ambos fueron trasladados al Hospital General de Valle Hermoso para recibir atención médica.

