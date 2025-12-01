Calendario Pago Becas Benito Juarez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro en Tamaulipas

Las autoridades federales informaron que del 4 al 18 de diciembre de 2025 se realizará la dispersión de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, siguiendo un calendario organizado de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiaria y beneficiario.

El objetivo de este esquema es agilizar la atención y evitar concentraciones en las sucursales del Banco del Bienestar, institución encargada de la entrega de los recursos.

Calendario de Pagos Becas Diciembre 2025

De acuerdo con la información emitida, los estudiantes deberán acudir en la fecha correspondiente según la inicial de su primer apellido para recibir su apoyo económico de manera ordenada y sin contratiempos.

Las autoridades reiteraron que los recursos estarán disponibles de forma segura a través del Banco del Bienestar, donde cada beneficiario podrá retirar su beca sin comisiones, con disponibilidad total y bajo los protocolos de seguridad bancaria que garantizan el manejo adecuado de los apoyos sociales.

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Les comunicamos que del 4 al 18 de diciembre 2025 recibirán su #BecaRitaCetina, #BecaBenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



— Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 1, 2025

El llamado se extendió a todos los becarios para mantenerse atentos al calendario oficial y presentarse en su fecha asignada para realizar el cobro de forma eficiente.

