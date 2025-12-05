Peregrinos Llegan a El Chorrito por Nueva Escultura de Virgen de la Misericordia

La parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el ejido El Chorrito, municipio de Hidalgo, vive las fiestas patronales que culminarán con la develación de la imagen de la Virgen de la Misericordia el 12 de diciembre, en que se espera la llegada de miles de peregrinos.

En días recientes, familias de varias ciudades de Tamaulipas y Nuevo León han visitado el lugar para tomarse la foto junto a la escultura metálica.

Las pupilas de la virgen bendecidas por el papa León XIV ya fueron colocadas en la monumental obra mariana.

La obra de la maestra Elizabeth Pesquera será observada en lo alto del cerro, muy cerca de la emblemática cascada del santuario.

Se proyecta que la imagen de más de 30 metros de altura atraerá a miles de visitantes de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y otros estados del país, lo que detonará a este centro turístico-religioso como el más importante del noreste de México.

Llegan Pupilas de la Virgen de la Misericordia a El Chorrito

El Santuario del Chorrito vivió una jornada especial. Fueron entregadas las pupilas de la Virgen de la Misericordia, bendecidas por el papa León XIV, para ser colocadas en la escultura monumental que se inaugurará el 12 de diciembre.

El párroco Rogelio Colunga destacó que esta obra es un signo de comunión y esperanza, mientras habitantes y visitantes aprovecharon para conocer la imagen y tomarse fotografías.

La escultura, ubicada en lo alto del cerro junto a la cascada, busca detonar el turismo religioso en la región y el sur de Texas.

