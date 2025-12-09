Tampico Celebrará las Mañanitas a la Virgen: Actividades para Cierre del Festival Guadalupano

El fervor y la tradición se vuelven a encender en Tampico con la llegada del Festival Guadalupano 2025, que este año celebra su edición número 27, un encuentro lleno de fe, cultura y devoción en honor a la Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego.

Este tradicional evento es promovido por la Diócesis de Tampico, en coordinación con la Cofradía de la Virgen de Guadalupe, quienes buscan mantener vivas las expresiones religiosas que forman parte de la identidad mexicana, fomentando la unión y la fortaleza espiritual de la comunidad tampiqueña.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Tampico por Festival Guadalupano. Foto: N+

Peregrinación de Danzantes en Tampico

Las actividades programadas iniciarán este martes 9 de diciembre de las 3:00 a 7:00 de la tarde con la tradicional Peregrinación de danzantes, partiendo desde el Panteón de Tampico rumbo al Palacio Municipal. Al concluir el recorrido, se llevará a cabo una Misa especial presidida por el Obispo José Armando Álvarez Cano, en un ambiente de oración y agradecimiento.

La celebración continuará el jueves 11 de diciembre desde las 5:00 PM hasta las 11:00 PM. con el Festival Artístico Musical, donde la música, la danza y el talento local se harán presentes para honrar a la Virgen Morena. A las 11:00 PM se celebrará la tradicional Misa de Gallo, para luego recibir la madrugada con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, uno de los momentos más emotivos para los fieles.

Entregan Pupilas de Virgen de la Misericordia Bendecidas por el Papa León XIV

