Alcalde de Reynosa Habla del Crimen Contra el Regidor Brayan Salinas en CDMX; Esto Dijo

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, lamentó públicamente el asesinato del regidor Brayan Nicolás Vicente Salinas, a quien describió como una persona trabajadora, comprometida con las causas sociales y con una amplia capacidad de diálogo al interior del Cabildo, sin distinción de partidos políticos.

Durante una breve entrevista, el edil señaló que la pérdida ha generado un profundo dolor entre los integrantes del Ayuntamiento y en diversos sectores con los que el regidor mantenía una relación cercana. Destacó que Brayan Salinas era reconocido por su disposición para ayudar a la ciudadanía, en especial a quienes más lo necesitaban, así como por su trato cordial y respetuoso con todos.

Peña Ortiz expresó su confianza en que la Fiscalía de la Ciudad de México logre esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables del crimen, al que calificó como “muy lamentable”. Añadió que existe consternación entre integrantes de un sindicato y de su partido político, grupos en los que el regidor participaba activamente y con los que mantenía una relación constante.

El alcalde reiteró que se trata de una pérdida significativa para la vida pública de Reynosa, al tratarse de un funcionario cercano, accesible y con quien había convivencia frecuente en el ámbito político y personal. Finalmente, informó que acudirá de manera personal ante la Fiscalía capitalina para dar seguimiento al caso.

¿Qué Pasó con el Regidor Brayan Salinas?

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, fue localizado sin vida el domingo 7 de diciembre de 2025 en un departamento ubicado en la CDMX. El hallazgo fue confirmado por autoridades capitalinas, quienes iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras familiares, compañeros de partido y funcionarios municipales han expresado su pesar y exigido justicia.

