Condenan a 42 Años de Prisión al Asesino del Alcalde de El Mante, Noé Ramos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un Agente del Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de 42 años y 6 meses de prisión en contra de Eliud Guadalupe “M”, por el delito de Homicidio Calificado, relacionado con el asesinato del alcalde de El Mante, Noé Ramos, quien además era candidato a la reelección en ese municipio durante el año 2024.

Noticia Relacionada: Instalan Módulo de Vacunación en Centro Comercial de Matamoros. ¿Qué Vacunas Puedo Encontrar?

De acuerdo con la autoridad estatal, un Tribunal Unitario de Juicio Oral dictó la condena luego de que el Representante Social presentara elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado. La Fiscalía precisó que las pruebas permitieron establecer de manera plena la participación directa de Eliud Guadalupe “M” en el homicidio.

Como parte de la sentencia, la autoridad judicial también ordenó el pago de 344 mil 470.89 pesos por concepto de reparación del daño. Con esta resolución, se cierra el proceso penal en primera instancia por uno de los crímenes que mayor impacto generaron en el ámbito político y social de Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reiteró que este resultado refrenda su compromiso de combatir la impunidad y garantizar justicia en los delitos que atentan contra la vida, particularmente aquellos que afectan la gobernabilidad y el proceso democrático.

¿Qué Pasó Durante el Homicidio del Alcalde Noé Ramos en El Mante?

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2024 en la colonia Azucarera, en el municipio de El Mante, cuando el alcalde Noé Ramos, quien se encontraba en funciones y buscaba la reelección, fue atacado con un arma punzocortante durante una actividad proselitista, agresión que le provocó la muerte.

El homicidio de Noé Ramos causó conmoción a nivel estatal y nacional debido a su investidura y al contexto electoral en el que se registró. Tras una investigación encabezada por la Fiscalía de Tamaulipas, el responsable fue detenido, procesado y finalmente sentenciado por un Tribunal de Juicio Oral.

Historias Recomendadas: