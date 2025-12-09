Muere Bebé de Un Año Luego de Presunto Ataque de Perro en Tamaulipas

Una menor de apenas un año de edad perdió la vida tras ser atacada por un perro, aparentemente de la raza pitbull al interior de un domicilio ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Muere Bebé por Presunta Mordedura de Perro en Ciudad Victoria

El fallecimiento de la niña fue confirmado por médicos de un hospital local durante la madrugada de este martes 9 de diciembre de 2025, luego de que ingresara en estado grave a causa de las lesiones sufridas en el ataque.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron en la colonia Revolución Verde, en la vivienda de un familiar de la víctima. Presuntamente, el animal agredió a la menor, provocándole fractura de cráneo, así como severas heridas en el cuello y la ingle.

Abuelos Trasladan a Menor Atacada por Pitbull en Ciudad Victoria

Tras percatarse de lo ocurrido, los abuelos de la niña la trasladaron de manera inmediata a un centro hospitalario para recibir atención médica de urgencia; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la menor no logró sobrevivir.

Autoridades cercanas al caso informaron que el perro fue asegurado por las corporaciones correspondientes, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial. Se espera que conforme avancen las investigaciones se den a conocer mayores detalles sobre los hechos y las acciones emprendidas para esclarecer este caso.

