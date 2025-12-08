¿Qué Trabajadores Gozarán de Salario Mínimo de Más de 21 Mil Pesos Mensuales en 2026?

A partir del 2026, el salario mínimo en México aumentará un 13%, beneficiando a miles de trabajadores del país. Ello, luego de que la semana pasada el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordara por unanimidad el incremento histórico.

Ya con este aumento, el salario mínimo general pasará el próximo año de 278.80 a 315.04 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde se acordó un incremento de 5%, de 419.88 a 440.87 pesos diarios. Se trata de la mayor cifra desde que se tiene registro.

Dicho aumento también se aplicará a la tabla de salarios mínimos profesionales, conformada por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, y que fue revelada también la semana pasada por la Conasami.

El Salarío Minímo Mensual Aumentó 77% en Terminos Reales: Claudia Sheinbaum

¿Qué son los salarios mínimos profesionales y quiénes los perciben?

Contemplados en el Artículo 93° de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos profesionales son aquellos que rigen para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.

A diferencia del salario mínimo general, en el que el mismo monto aplica para todos los trabajadores, en la tabla de salarios mínimos profesionales la cifra varía dependiendo del tipo de profesión, oficio o trabajo especial.

En dicha tabla, la profesión con el salario mínimo más bajo es la de manejador en granja avícola, con 316.85 pesos diarios, unos 9 mil 500 pesos al mes. Mientras que el oficio con el salario más alto percibirá una cantidad diaria de 705.46 pesos, una diferencia de más del doble.

¿Cuál es la profesión que tendrá el salario mínimo más alto en México?

En 2026, son dos las profesiones que tendrán el oficio o profesión con el salario mínimo diario más alto:

Reportero en prensa diaria impresa.

Reportero gráfico en prensa diaria impresa.

Ambas profesiones tendrán un salario de 705.46 pesos al día, que al mes suman la cantidad de 21 mil 163.8 pesos mensuales.

Debajo, con 405.82 pesos al día, se encuentra la profesión de técnico trabajador social, así como la de operador de draga, con 384.25 pesos diarios.

