Estas Son las Profesiones Que Tendrán el Sueldo Más Bajo en 2026, según Tabla Salarios Mínimos

Hay algunos profesionales que al día ganarán más que otros; consulta aquí cuál será tu salario el próximo año según tu oficio o profesión

Estas Serán las Profesiones con el Sueldo Más Bajo en 2026, según Tabla de Salarios Mínimos

La profesión con el mayor salario el próximo año percibirá 705.46 pesos al día. Foto: Freepik

El aumento al salario mínimo de 13% aprobado para 2026 también aplicará para la tabla de salarios mínimos profesionales, conformada por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales. 

Si bien, por primera vez desde que se tiene registro, todos los salarios mínimos profesionales serán superiores a los 300 pesos diarios, hay algunos profesionales que al día ganarán más que otros.

De acuerdo con la tabla de salarios mínimos profesionales publicada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo profesional más bajo en 2026 será de 316.85 pesos diarios; es decir, 9 mil 505.5 pesos al mes.

Ello tomando en cuenta que la profesión con el mayor salario el próximo año percibirá 705.46 pesos al día, una diferencia de 388.61 pesos con respecto al salario mínimo profesional más bajo. 

El ABC del Salario Mínimo: ¿De Cuánto Será el Aumento en 2026?

¿Cuáles serán las profesiones peor pagadas?

Según la tabla de salarios mínimos profesionales 2026 de la Conasami, el próximo año las profesiones, oficios y trabajos especiales que tendrán el menor sueldo serán las siguientes:

Profesión, oficio o trabajo especial Salario mínimo diario
Manejador en granja avícola 316.85 pesos
Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio 320.32 pesos
Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 320.32 pesos
Vaquero ordeñador a máquina 320.32 pesos
Dependiente de mostrador en bóticas, farmacias y droguería 321.26 pesos
Costurero en confección de ropa en talleres o fábricas 326.38 pesos
Velador 326.38 pesos
Oficial gasolinero 326.38 pesos
Cajero de máquina registradora 326.84 pesos
Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares 326.84 pesos
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 328.83 pesos
Oficial cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado 330.31 pesos
 
Oficial zapatero en talleres de reparación de calzado 330.31 pesos
Encargado de bodega y/o almacén 331.76 pesos

¿Qué son los salarios mínimos profesionales?

Contemplados en el Artículo 93° de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos profesionales son aquellos que rigen para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.

