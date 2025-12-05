Estas Serán las Profesiones con el Sueldo Más Bajo en 2026, según Tabla de Salarios Mínimos

El aumento al salario mínimo de 13% aprobado para 2026 también aplicará para la tabla de salarios mínimos profesionales, conformada por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales.

Si bien, por primera vez desde que se tiene registro, todos los salarios mínimos profesionales serán superiores a los 300 pesos diarios, hay algunos profesionales que al día ganarán más que otros.

Noticia relacionada: Estas Son las Profesiones y Oficios Que Tendrán Sueldo Más Alto en 2026 tras Aumento a Salario

De acuerdo con la tabla de salarios mínimos profesionales publicada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo profesional más bajo en 2026 será de 316.85 pesos diarios; es decir, 9 mil 505.5 pesos al mes.

Ello tomando en cuenta que la profesión con el mayor salario el próximo año percibirá 705.46 pesos al día, una diferencia de 388.61 pesos con respecto al salario mínimo profesional más bajo.

El ABC del Salario Mínimo: ¿De Cuánto Será el Aumento en 2026?

¿Cuáles serán las profesiones peor pagadas?

Según la tabla de salarios mínimos profesionales 2026 de la Conasami, el próximo año las profesiones, oficios y trabajos especiales que tendrán el menor sueldo serán las siguientes:

Profesión, oficio o trabajo especial Salario mínimo diario Manejador en granja avícola 316.85 pesos Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio 320.32 pesos Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 320.32 pesos Vaquero ordeñador a máquina 320.32 pesos Dependiente de mostrador en bóticas, farmacias y droguería 321.26 pesos Costurero en confección de ropa en talleres o fábricas 326.38 pesos Velador 326.38 pesos Oficial gasolinero 326.38 pesos Cajero de máquina registradora 326.84 pesos Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares 326.84 pesos Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 328.83 pesos Oficial cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado 330.31 pesos

Oficial zapatero en talleres de reparación de calzado 330.31 pesos Encargado de bodega y/o almacén 331.76 pesos

¿Qué son los salarios mínimos profesionales?

Contemplados en el Artículo 93° de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos profesionales son aquellos que rigen para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.

Historias recomendadas:

AMP