Estas Serán las Profesiones con el Sueldo Más Bajo en 2026, según Tabla de Salarios Mínimos

Estas Son las Profesiones Que Tendrán el Sueldo Más Bajo en 2026, según Tabla Salarios Mínimos
Hay algunos profesionales que al día ganarán más que otros; consulta aquí cuál será tu salario el próximo año según tu oficio o profesión
El aumento al salario mínimo de 13% aprobado para 2026 también aplicará para la tabla de salarios mínimos profesionales, conformada por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales.
Si bien, por primera vez desde que se tiene registro, todos los salarios mínimos profesionales serán superiores a los 300 pesos diarios, hay algunos profesionales que al día ganarán más que otros.
De acuerdo con la tabla de salarios mínimos profesionales publicada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo profesional más bajo en 2026 será de 316.85 pesos diarios; es decir, 9 mil 505.5 pesos al mes.
Ello tomando en cuenta que la profesión con el mayor salario el próximo año percibirá 705.46 pesos al día, una diferencia de 388.61 pesos con respecto al salario mínimo profesional más bajo.
¿Cuáles serán las profesiones peor pagadas?
Según la tabla de salarios mínimos profesionales 2026 de la Conasami, el próximo año las profesiones, oficios y trabajos especiales que tendrán el menor sueldo serán las siguientes:
|Profesión, oficio o trabajo especial
|Salario mínimo diario
|Manejador en granja avícola
|316.85 pesos
|Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio
|320.32 pesos
|Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje
|320.32 pesos
|Vaquero ordeñador a máquina
|320.32 pesos
|Dependiente de mostrador en bóticas, farmacias y droguería
|321.26 pesos
|Costurero en confección de ropa en talleres o fábricas
|326.38 pesos
|Velador
|326.38 pesos
|Oficial gasolinero
|326.38 pesos
|Cajero de máquina registradora
|326.84 pesos
|Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares
|326.84 pesos
|Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor
|328.83 pesos
|Oficial cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado
|330.31 pesos
|Oficial zapatero en talleres de reparación de calzado
|330.31 pesos
|Encargado de bodega y/o almacén
|331.76 pesos
¿Qué son los salarios mínimos profesionales?
Contemplados en el Artículo 93° de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos profesionales son aquellos que rigen para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.
