SAT Publica Lista de Ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025; ¿Cómo Saber Si Tengo Premio?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo este viernes 5 de diciembre el sorteo del Buen Fin 2025, la campaña de descuentos que este año registró más de 59 millones de transacciones con la participación de 3 mil 500 negocios autorizados.

Con el propósito de impulsar el mercado interno y el empleo, así como incentivar el uso de pago con medios electrónicos, este año el monto total del sorteo ascendió a 500 millones de pesos, los cuales se repartirán de la siguiente manera:

400 millones entre los tarjetahabientes ganadores

100 millones para los comercios ganadores

Los premios, que provienen de un estímulo fiscal, son un reconocimiento del gobierno de México al compromiso de las empresas con la formalidad y el respeto a los derechos de los consumidores.

El Buen Fin 2025 en números

En materia de consumo, en la XV edición del Buen Fin, que se celebró del 13 al 17 de noviembre, se reportaron ventas por 219 mil millones de pesos, 46 mil millones de pesos más que el año pasado.

En términos de participación sectorial, alrededor del 60% de la actividad correspondió al comercio minorista, 16% al comercio mayorista, 14% al turismo y 11% a servicios.

Por tipo de negocio, aproximadamente 36% de la participación provino de negocios locales y empresas familiares, mientras que 64% correspondió a tiendas departamentales y de autoservicio.

¿Cómo consultar la lista de ganadores del sorteo del Buen Fin 2025?

La lista de ganadoras y ganadores del sorteo del SAT estará disponible en el portal oficial sat.gob.mx a partir del lunes 8 de diciembre, como parte de la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio.

Para los consumidores habrá un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. En tanto que para los comercios habrá un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

