Estas Son las Profesiones y Oficios Que Tendrán Sueldo Más Alto en 2026 tras Aumento a Salario
Por primera vez desde que se tiene registro, todos los salarios mínimos profesionales serán superiores a los 300 pesos diarios
El consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó esta semana un incremento de 13% al salario mínimo general en México para 2026, pasando de 278.80 a 315.04 pesos diarios.
Dicho aumento también se aplicará a la tabla de salarios mínimos profesionales, conformada por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales.
Con este incremento, por primera vez desde que se tiene registro, todos los salarios mínimos profesionales serán superiores a los 300 pesos diarios; es decir, más de 9 mil pesos al mes.
Mientras que la profesión con el mayor salario mínimo diario es de 705.46 pesos, que al mes se traducirá en 21 mil 163.8 pesos.
¿Cuáles son las profesiones que tendrán el mayor salario en 2026?
De acuerdo con la tabla de salarios mínimos profesionales 2026 publicada por la Conasami, el próximo año las profesiones, oficios y trabajos especiales que tendrán el mayor sueldo serán las siguientes:
|Profesión, oficio o trabajo especial
|Salario mínimo diario
|Reportero en prensa diaria impresa
|705.46 pesos
|Reportero gráfico en prensa diaria impresa
|705.46 pesos
|Técnico trabajador social
|405.82 pesos
|Operador de draga
|384.25 pesos
|Operador de buldózer y/o traxcavo
|380.74 pesos
|Oficial mecánico en reparación de automóviles y caminos
|375.35 pesos
|Secretario auxiliar
|374.6 pesos
|Chofer de camión de carga en general
|370.9 pesos
|Cocinero, mayor en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos
|368.05 pesos
|Operador de maquinaria agrícola
|368.05 pesos
|Oficial de sastrería en trabajo a domicilio
|365.24 pesos
|Oficial de albañilería
|363.44 pesos
|Carpineto de obra negra
|363.44 pesos
|Repostero o pastelero
|363.44 pesos
|Oficial readiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos
|362.61 pesos
|Oficial ebanista en la fabricación y reparación de muebles
|362.60 pesos
|Chofer de camioneta de carga en general
|360.38 pesos
|Soldador con soplete o con arco eléctrico
|359.36 pesos
|Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones
|359.36 pesos
|Oficial carpintero en la fabricación y reparación de muebles
|359.36 pesos
¿Qué son los salarios mínimos profesionales?
Contemplados en el Artículo 93° de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos profesionales son aquellos que rigen para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.
