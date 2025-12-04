Estas Son las Profesiones y Oficios Que Tendrán Sueldo Más Alto en 2026 tras Aumento a Salario

El consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó esta semana un incremento de 13% al salario mínimo general en México para 2026, pasando de 278.80 a 315.04 pesos diarios.

Dicho aumento también se aplicará a la tabla de salarios mínimos profesionales, conformada por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales.

Con este incremento, por primera vez desde que se tiene registro, todos los salarios mínimos profesionales serán superiores a los 300 pesos diarios; es decir, más de 9 mil pesos al mes.

Mientras que la profesión con el mayor salario mínimo diario es de 705.46 pesos, que al mes se traducirá en 21 mil 163.8 pesos.

El ABC del Salario Mínimo: ¿De Cuánto Será el Aumento en 2026?

¿Cuáles son las profesiones que tendrán el mayor salario en 2026?

De acuerdo con la tabla de salarios mínimos profesionales 2026 publicada por la Conasami, el próximo año las profesiones, oficios y trabajos especiales que tendrán el mayor sueldo serán las siguientes:

Salarios mínimos profesionales 2026 Profesión, oficio o trabajo especial Salario mínimo diario Reportero en prensa diaria impresa 705.46 pesos Reportero gráfico en prensa diaria impresa 705.46 pesos Técnico trabajador social 405.82 pesos Operador de draga 384.25 pesos Operador de buldózer y/o traxcavo 380.74 pesos Oficial mecánico en reparación de automóviles y caminos 375.35 pesos Secretario auxiliar 374.6 pesos Chofer de camión de carga en general 370.9 pesos Cocinero, mayor en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos 368.05 pesos Operador de maquinaria agrícola 368.05 pesos Oficial de sastrería en trabajo a domicilio 365.24 pesos Oficial de albañilería 363.44 pesos Carpineto de obra negra 363.44 pesos Repostero o pastelero 363.44 pesos Oficial readiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos 362.61 pesos Oficial ebanista en la fabricación y reparación de muebles 362.60 pesos Chofer de camioneta de carga en general 360.38 pesos Soldador con soplete o con arco eléctrico 359.36 pesos Oficial electricista en la reparación de automóviles y camiones 359.36 pesos Oficial carpintero en la fabricación y reparación de muebles 359.36 pesos

¿Qué son los salarios mínimos profesionales?

Contemplados en el Artículo 93° de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos profesionales son aquellos que rigen para todos los trabajadores de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación.

