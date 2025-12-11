Perrito Peregrino es Atropellado Cerca de la Basílica de Guadalupe; Es Trasladado de Emergencia

Un perrito peregrino fue atropellado en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en medio de las movilizaciones de miles de personas que acuden a venerar o pagar mandas a la virgen en el templo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las calles aledañas a la Calzada de Guadalupe, la cual dirige al recinto en el que actualmente las peregrinaciones de varias partes del país y del mundo esperan para cantarle Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

El personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encargó de resguardar al perrito de color negro, quien permanecía tirado en el piso.

Rápidamente fue atendido en la unidad móvil veterinaria

¿Qué pasó con el perro peregrino atropellado cerca de la Basílica de Guadalupe?

Las autoridades iniciaron que luego de hacerle una revisión por especialistas, determinaron que era necesario su traslado de urgencia, con la finalidad de hacer una mejor valoración.

De esta manera, se pueden realizar los estudios correspondientes para descartar daños o lesiones que pongan en riesgo su vida.

#OperativoBasilíca | #BVA | Personal de la #BrigadaDeVigilanciaAnimal de la #SSC resguardó a un perrito peregrino que, al parecer, fue atropellado en las inmediaciones de la #BasílicaDeGuadalupe; rápidamente fue atendido en la unidad móvil veterinaria, sin embargo para una mejor…

Por lo tanto, el perrito peregrino atropellado en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, fue referido a las instalaciones de la BVA, localizadas en la alcaldía Xochimilco.