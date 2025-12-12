Miles de Fieles Cantan las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica

Al primer minuto de este viernes 12 de diciembre de 2025, miles de personas cantaron las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica.

En la conmemoración del 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en las últimas horas del juves se intensificó la llegada de docenas de miles de peregrinos de todo el país y visitantes extranjeros para participar en las tradicionales mañanitas a la virgen, una de las manifestaciones religiosas más concurridas del mundo.

Este año se prevé la llegada de más de 13 millones de fieles.

Hasta la Basílica de Guadalupe llegaron miles de peregrinos para agradecer favores recibidos, cumplir mandas o hacer peticiones muy precisas.

Mil 500 paramédicos y brigadistas fueron desplegados en las inmediaciones de la Basílica para atender cualquier emergencia.

Además en todo el país millones de fieles se sumaron a las celebraciones a la Virgen de Guadalupe.

Tal es el caso de Acapulco donde los clavadistas, realizan una show especial, donde uno de ellos se prende fuego y se tira al mar, para de esta manera dar gracias a la Virgen.

Con información de N+