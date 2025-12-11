Extranjero Pide Empleo en CDMX y al No Llegar a Acuerdo por Sueldo Ataca a Dueño de Negocio

Un extranjero amagó y agredió al dueño de un negocio porque no le gustó el sueldo que le iban a pagar en el lugar al que minutos antes acudió a solicitar empleo, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Barrio Santiago Sur, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por el C2 Norte por un hecho de agresiones en las inmediaciones.

Por esta razón, se dirigieron hasta el cruce de las calles Playa Roqueta y Playa Miramar, donde un hombre de 47 años de edad les indicó que fue agredido por un sujeto que le pidió trabajo.

Un sujeto le solicitó empleo y al no llegar a un acuerdo respecto al pago de su salario, tomó un cuchillo de su establecimiento, lo agredió

¿Qué pasó con el extranjero que agredió al dueño del negocio?

Además, el afectado refirió que luego de la agresión el sospechoso lo despojó de dinero en efectivo que era parte de la venta del día.

Luego de obtener las características del posible implicado, comenzaron la búsqueda. En calles más adelante dieron con el extranjero de 33 años de edad y le realizaron una revisión preventiva.

Tras la cual recuperaron el dinero en efectivo y aseguraron el arma punzocortante de aproximadamente 30 centímetros de largo

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre, quien indicó ser de nacionalidad haitiana. Después le leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

