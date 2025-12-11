Desalojan Refugio Franciscano para Animales en Cuajimalpa, CDMX: “Llegaron y Rompieron Puertas”

El Refugio Franciscano A. C., fue desalojado por autoridades en la alcaldía Cuajimalpa, por lo que ahora están en riesgo más de mil animales por lo que piden ayuda para volver a obtener el predio donde encontraron hogar perros y gatos en situación vulnerable.

Llegaron y rompieron puertas, aseguran.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves, cuando elementos de la policía capitalina acudieron al inmueble ubicado sobre el km 17.5 de la carretera México-Toluca a la altura de la colonia Lomas de Vista Hermosa.

Con fuerza pública entraron a romper puertas, están adentro no nos dejan entrar. Tomaron posesión del Refugio Franciscano, este santuario de 48 años (...) Un albergue pobre, pero amoroso, dijo la directora, Gina Rivara

A través de las redes sociales del refugio, Rivara explicó que el desalojo ocurrió con “lujo de violencia” y rompieron las puertas.

Como si fuéramos unos delincuentes (...) Este lugar es un lugar de amor. Necesitamos que las autoridades, por favor, tomen cartas en el asunto. Esto es un atropello, pero sobre todo una maldad infinita

Asimismo, la directora del Refugio Franciscano hizo un llamado a la sociedad para que no permitan este acto.

¿Qué pasó con los perros y gatos tras el desalojo del Refugio Franciscano?

En videos mostraron el momento en el que patrullas llegaron con transportadoras para los perros y gatos que habitaban en el predio que desde 1977, se convirtió en el hogar de miles de animales que se encontraban en situación de maltrato y abandono.

Todas las criaturas, con toda seguridad, están muertas de pánico con gente que no conocen, que no sabrán manejarlos, que probablemente los puedan lastimar (...) Es terrible

El personal del refugio aseguró que desde el momento en el que comenzó el desalojo, los perros no dejaban de ladrar ante el movimiento violento de su hogar. Se sabe que los animalitos continúan al interior del inmueble, no obstante, se desconoce si reciben alimentos y agua.

Los perritos no han dejado de ladrar, de llorar, están aterrados, están buscándonos y no sabemos qué puedan hacerles. Estamos preocupados

En tanto, la alcaldía Cuajimalpa indicó que están al pendiente del caso de desalojo del Refugio Franciscano, por lo que ya establecieron comunicación con la Agencia de Atención Animal (Agatan), para revisar la situación de los animalitos. Además, el alcalde, Carlos Orvañanos aseguró que no serán retirados del predio.

Cual sea el conflicto entre ambas partes, es importante que se tenga la sensibilidad para no perjudicar la calidad de vida de los animales que han estado ahí resguardados

Por lo tanto, las autoridades se comprometieron a velar por la integridad de los perros y gatos del albergue, quienes continuarán ahí, ya que el proceso judicial establece el cambio de administración del predio, por lo que ofrecen todo el apoyo en atención veterinaria.

