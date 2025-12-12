¿Tu Celular Es Compatible? App para Monitorear Calidad del Aire ante Contingencia Ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) presentó una nueva app para monitorear la calidad del aire ante las contingencias ambientales. En N+ te contamos todos los detalles y con qué celulares es compatible.

En conferencia de prensa del pasado 10 de diciembre de 2025 detallaron que la aplicación llamada Calidad del Aire Megalópolis recopilará información de estados como Puebla, Morelos, Querétaro, Estados de México (Edomex), Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México (CDMX).

Video: CAMe Tendrá Nueva App para Alertar Sobre Calidad del Aire

Las autoridades federales y capitalinas indicaron que la nueva herramienta digital funcionará para que la ciudadanía pueda consultar, en tiempo real, el estado de la calidad del aire. Esta nueva app forma parte del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis, que es financiado por el Fondo Nacional de Infraestructura, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además, también hay un nuevo portal web diseñado para facilitar el acceso a información ambiental actualizada.

Nota relacionada: Mexicali Activa Contingencia Ambiental Fase 1 por Calidad del Aire Extremadamente Mala.

¿Cuáles son los celulares compatibles con la nueva app para monitorear la calidad del aire?

De acuerdo con la ingeniera Laura Erika Guzmán Torres, coordinadora de enlace institucional de la Semarnat, estas herramientas permiten consultar la calidad del aire minuto a minuto y conocer las recomendaciones de salud basadas en el Índice Aire y Salud.

Actualmente, la app ya está disponible para dispositivos iOS, mientras que su versión para Android será liberada próximamente. La información también puede consultarse mediante la plataforma web oficial. Por medio de la página https://app.semarnat.gob.mx/came-app/#/ podrás ver todos los detalles de la herramienta Calidad del Aire Megalópolis, en esta página también puedes monitorear mientras llega la versión para sistema operativo Android.

Por su parte, la CDMX prepara su propia app para 2026, las autoridades señalaron que su nueva aplicación de calidad del aire está programada para lanzarse a principios de 2026.

Historias recomendadas:

FBPT