Bad Bunny Celebra Eufórico Segundo Concierto en la CDMX; ¿Quién Fue el Invitado Sorpresa?

Bad Bunny volvió a presentarse ante el público de la Ciudad de México, ahora con sorpresa incluida, en el segundo de los ocho conciertos que ofrecerá en la capital de nuestro país.

Como parte de su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el cantante puertorriqueño deleitó a los miles de fanáticos que se dieron cita en el inmueble de la Magdalena Mixhuca con sus éxitos y su invitado especial.

A partir de este segundo concierto, el Conejo Malo tendrá a un artista en el escenario, lo cual hace más interesante la presentación de la estrella boricua.

Como en su concierto inicial en el país, Bad Bunny ofreció un espectáculo lleno de luces, efectos visuales, baile y decenas de músicos que pusieron a corear y a bailar a los asistentes.

Durante la interacción con el público, subió a un seguidor al escenario de La Casita para que lanzara la tradicional frase: "Acho, Puerto Rico es otra cosa", la cual ha popularizado Bad Bunny.

"Siento la fuerza de México en este hombre que está aquí. Y confío en él", dijo el borinqueño una vez que el joven se abalanzó a abrazarlo.

Fue uno de los momentos estelares de la noche, entre gritos y algarabía, el seguidor mexicano ejecutó de buena forma la frase, lo que desató el júbilo del estadio completo.

Invitado especial del Conejo Malo

Como parte de las sorpresas, Bad Bunny presentó a un artista invitado, en esta ocasión fue el colombiano Feid, con quien cantó e hizo brincar a los asistentes.

Fue el tema Perro Negro, que ambos artistas lanzaron en 2023, el que desató la euforia del respetable, y metió al concierto en una sucursal del reguetón.

Vinieron otras cuatro canciones con el invitado, el primero de quienes acompañarán al cantante puertorriqueño durante su gira por la capital mexicana.

Fueron más de dos horas las que duró la presentación de Bad Bunny, en una noche más para el recuerdo de quien todavía tendrá más sorpresas para los seis conciertos que restan en nuestro país.

Este viernes 12 de diciembre, se celebrará en el mismo lugar el tercer concierto del músico isleño.

