Miss Universo Traslada Sede de México a Nueva York en Medio de Procesos Legales de Propietarios

La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) anunció este domingo que trasladará su sede de México a Nueva York, ciudad donde la organización mantuvo sus operaciones durante décadas. La decisión se produce en medio de los procesos legales que enfrentan sus propietarios, el empresario mexicano Raúl Rocha y la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la empresa informó que el cambio de sede será efectivo de manera inmediata y que implica el retiro de sus operaciones administrativas de la Ciudad de México para reubicarlas en Nueva York, donde históricamente han estado establecidas.

FGR Gira Orden de Aprehensión contra Raúl "R", Dueño de Miss Universo

De acuerdo con el documento, firmado por Rocha —presidente y propietario del 50 % de la marca—, la medida responde a una “evaluación exhaustiva y responsable” de las condiciones actuales en México, las cuales, según la organización, no garantizan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una entidad internacional de esta magnitud.

Rocha es investigado por la Fiscalía mexicana por presuntos vínculos con el crimen organizado, relacionados con narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas. En este contexto, autoridades hacendarias habrían bloqueado recientemente cuentas bancarias a su nombre, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios locales.

La MUO también señaló como factores determinantes la “incertidumbre jurídica”, la situación de seguridad y lo que calificó como ataques infundados con motivaciones políticas que, afirma, han afectado el marco institucional necesario para la estabilidad operativa y la proyección global de la organización.

Reacomodos

Como parte del proceso de transición, la empresa prevé trasladar a Nueva York al personal que sea posible y realizar nuevas contrataciones. El cambio coincide con la salida de Mario Búcaro, excanciller de Guatemala, del cargo de director ejecutivo, anunciada un día antes.

La organización aseguró que la relocalización de la sede es una decisión tomada con responsabilidad y con la mirada puesta en el futuro a largo plazo del certamen, reiterando su compromiso con la integridad institucional y la protección de su legado de 74 años.

Nueva Polémica en Miss Universo 2025: Giran Orden de Aprehensión contra Empresaria

Además de la investigación en México, Rocha ha sido acusado, aunque sin pruebas, de favorecer a la representante mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 74 del certamen celebrada el pasado 21 de noviembre en Bangkok.

Detrás de estos señalamientos se encuentra el compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien ha amenazado con emprender acciones legales contra la MUO por presuntos delitos como fraude, abuso de poder y corrupción.

A estos hechos se suma que, a finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria del otro 50 % de Miss Universo, por un presunto caso de fraude cercano al millón de euros. La orden fue emitida por no comparecer en un proceso penal, según confirmó el tribunal de Bangkok South Kwaeng, y no guarda relación con el reciente triunfo de Bosch.

Historia recomendada:

Vinculan a Proceso César "N", Exgobernador de Chihuahua, durante Audiencia en el Altiplano

Trasladan a 25 Líderes Criminales que Operaban en Michoacán a Penales Federales