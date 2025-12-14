Trasladan a 25 Líderes Criminales que Operaban en Michoacán a Penales Federales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como parte de las acciones para fortalecer la Estrategia Nacional contra la extorsión y derivado de trabajos de inteligencia e investigación, se logró identificar la operación de una célula delictiva con presencia en la región de La Laguna, que abarca los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que, durante el desarrollo de las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó diversas operaciones inusuales vinculadas a Edgar “N”, alias “El Limonero”, consistentes en movimientos de recursos de presunta procedencia ilícita y esquemas relacionados con el lavado de dinero.

Como resultado de estas investigaciones, se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de varias personas de su círculo cercano, así como de tres empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares. De acuerdo con las autoridades, estas compañías mostraban características de empresas fachada y eran utilizadas para simular pagos de nómina, compraventa de vehículos de lujo, manejo de efectivo y transferencias fraccionadas, sin que se identificara una actividad económica real.

Las investigaciones de gabinete y campo permitieron establecer que la célula delictiva era encabezada por Edgar “N”, alias “El Limones”, quien está relacionado con delitos como venta y distribución de drogas, robo de vehículos, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada.

Derivado del seguimiento a sus actividades, se identificaron cinco inmuebles en los estados de Durango y Coahuila, donde se realizaron cateos encabezados por la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y personal de la SSPC, con apoyo de autoridades estatales y del Gobierno de Coahuila.

Operativo en Culiacán

En otro operativo, realizado en Culiacán, elementos de la SSPC, la FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Saúl “N”, señalado como líder de otra célula delictiva, junto con tres de sus operadores, quienes presuntamente realizaban labores de vigilancia, homicidios, robo de vehículos y distribución de droga. Las indagatorias apuntan a que este grupo estaría vinculado con la facción conocida como “Los Mayos”.

Durante estas acciones, las autoridades aseguraron siete armas largas, cartuchos, artefactos explosivos improvisados y tres vehículos con reporte de robo.

Plan Michoacán: Combaten la extorsión a Limoneros

Sobre el Plan Michoacán, el titular de la SSCP indicó que se trasladó a 25 personas privadas de la libertad a 4 penales federales.

En tanto, el General secretario Ricardo Trevilla Trejo detalló que para abatir la extorsión en el sector limonero de Michoacán se tienen desplegados 860 elementos y 2 helicópteros y dos células de inteligencia.

“Hay presencia de las autoridades en las 75 empacadoras de la Tierra Caliente y en los tianguis limoneros”, dijo. “En el sector aguatero hay 820 elementos en 14 municipios. Hay 208 detenidos; 83 armas aseguradas; 180 vehículos, 126 artefactos explosivos”, añadió.

Precisó que en la zona operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CGJN), Los Viagras, Blancos de Troya, Independiente de la Quiringa y Caballeros Templarios.

