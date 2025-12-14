Marcha de Generación Z en CDMX Hoy 14 de Diciembre Reúne a Alrededor de 250 Participantes

Este domingo 14 de diciembre se realizó en la Ciudad de México la marcha convocada por la llamada “Generación Z”, con el objetivo de exigir mayores condiciones de seguridad en el país y visibilizar la preocupación de los jóvenes ante la violencia y la inseguridad.

Alrededor de 250 personas se congregaron desde las 11:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, punto acordado para el inicio de la movilización. El contingente avanzó por Paseo de la Reforma con destino al Zócalo capitalino; sin embargo, debido a la baja convocatoria, la ruta se modificó y la marcha concluyó en el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Durante el recorrido, los asistentes, jóvenes, niños y adultos de la tercera edad, portaron cartulinas y lanzaron consignas para exigir acciones concretas en materia de seguridad. Uno de los participantes destacó que, pese al número reducido de manifestantes, la movilización mantenía su sentido.

“Si vamos a movernos, aunque seamos poquitos, hay gente que vino y debemos dar la cara por ellos. Aunque seamos pocos, lo importante es mandar un mensaje, y el mensaje es que el pueblo está activo y no hay nada que celebrar”, expresó.

Marcha Generación Z en CDMX. Foto: N+

Por su parte, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, señaló que las autoridades capitalinas estaban preparadas para recibir a los manifestantes en el Zócalo. “El Zócalo tiene un espacio para la llegada de estos manifestantes; sin embargo, ellos manifestaron que solo llegarían al Palacio de Bellas Artes y respetamos esa decisión”, indicó.

La movilización transcurrió de manera pacífica y sin incidentes, con acompañamiento de autoridades capitalinas, y concluyó con mensajes dirigidos a las autoridades para atender las demandas de seguridad planteadas por los jóvenes.

Historias recomendadas: