"Fue un Baño de Sangre": Testigo Narra lo que Vio en Tiroteo Masivo de Bondi Beach en Sídney

El domingo, dos hombres abrieron fuego en un ataque que causó la muerte de doce personas en Bondi Beach, en Sídney, Australia. El suceso dejó también a al menos 29 personas lesionadas. El ataque ocurrió alrededor de las 6:40 p.m. (hora local) en Campbell Parade, cerca del Pabellón Bondi.

En ese momento, se realizaba un festival judío llamado "Chanukah by the Sea", un evento familiar con niños presentes.

Un testigo narró lo que vio durante el tiroteo de Bondi Beach

Arsen Ostrovsky, un abogado internacional de derechos humanos, se encontraba allí con su familia para la celebración de Hanukkah. Describió el momento en que comenzó el terror, reportó el sitio Daily Mail.

"Estuve aquí con mi familia, era una celebración de Hanukkah, había cientos de personas, había niños, había ancianos, familias disfrutaban", dijo Ostrovsky a 9News.

De repente, la situación pasó a ser un "caos absoluto". El testigo reportó que se escuchó fuego por todas partes, y la gente se agachó.

Ostrovsky relató: "No sabíamos qué pasaba, de dónde venía el fuego". Dijo que vio al menos a un tirador. Él disparaba al azar y en todas direcciones.

"Vi niños caer al suelo, vi ancianos, vi inválidos, fue un baño de sangre total", afirmó Ostrovsky. El abogado, quien vivió ataques previos en Israel, mencionó que nunca pensó ver algo así en Australia, en Bondi Beach, un lugar emblemático.

Algunos testigos reportaron más de 30 disparos. Tras los disparos, se observó a personas heridas e inmóviles sobre la hierba en North Bondi.

¿Cuál fue la reacción de la policía durante el tiroteo en Bondi Beach?

Otras personas recibieron ayuda y subieron a ambulancias en camillas, mientras los presentes intentaban ayudar en medio del pánico y la confusión.

Alex Ryvchin, codirector del Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana, calificó el incidente como "nuestro peor temor se hizo realidad". Señaló que si el evento fue el objetivo, la escala del ataque lo supera todo.

La policía abatió a uno de los tiradores. Dispararon al otro atacante, quien está bajo custodia. Servicios de emergencia llegaron al lugar. La policía declaró que trabajaba para desarmar lo que describió como un artefacto explosivo improvisado. La Policía de Nueva Gales del Sur indicó que examinaba una serie de artículos sospechosos cerca de la zona.

Más tarde, la policía de Nueva Gales del Sur informó que investigó la posible participación de una tercera persona en el tiroteo de Bondi Beach.

