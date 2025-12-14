Héroe en Tiroteo de Australia: Hombre Derriba y Desarma a Sujeto Durante Ataque

Un ciudadano fue captado en video derribando y desarmando a un hombre armado durante un ataque en el que al menos 12 personas fueron asesinadas a tiros en un evento festivo judío en la playa Bondi de Sídney, Australia. El transeúnte ha sido aclamado como un héroe en el tiroteo en Australia.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a un hombre en un aparcamiento con camisa blanca corriendo hacia un hombre con camisa oscura que empuña un rifle. Luego lo ataca por detrás, le arrebata el rifle con las manos y luego le apunta con el arma.

¿Qué pasó en Australia?

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue "un ataque dirigido contra los judíos australianos", en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que el dirigente dijo que debería ser "un día de alegría, una celebración de la fe".

"Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", añadió, calificando de "héroes" a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

La policía calificó el tiroteo como un "incidente terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban cerca de mil personas, informó la policía.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Con información de Reuters y AFP.

Noticia en desarrollo