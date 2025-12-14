Cae Exfuncionario Ligado a Desvío Millonario En Penales y a Esposo de Inés Gómez Mont

Autoridades federales detuvieron a Jesús Gabriel “N”, señalado por su presunta participación en una red de corrupción mediante la cual se desviaron más de 5 mil millones de pesos destinados al mantenimiento y obras en prisiones federales, durante la gestión del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. De acuerdo con las investigaciones, en el caso también está implicado Víctor Manuel N , detenido en Estados Unidos por motivos migratorios y en espera de su traslado a México.

Un juez le dictó prisión preventiva oficiosa, y su próxima audiencia fue programada para el 16 de diciembre.

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido el jueves 11 de diciembre de 2025. El exfuncionario está presuntamente implicado en un desvío millonario de dos mil 950 millones de pesos hacia empresas vinculadas a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.

Video: FGR Informa sobre Órdenes de Aprehensión contra Víctor Manuel "N", Esposo de Inés Gómez Mont

Según el Registro Nacional de Detenciones, el paradero de Pérez Rodríguez tras su captura no fue especificado. En septiembre de 2021, un juez federal ya había girado órdenes de aprehensión contra diez personas, incluyendo exfuncionarios del OADPRS y Pérez Rodríguez, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con este desvío de contratos.

El empresario Víctor Manuel N, señalado como beneficiario final del desvío junto con Inés Gómez Mont, ya se encuentra detenido en Miami, Estados Unidos. Se detalla que el dinero fue presuntamente triangulado y lavado mediante mil 446 operaciones bancarias operadas con la Secretaría de Gobernación (Segob).

El documento de detención describe a Pérez Rodríguez con una estatura de 1.63 metros, tez morena clara, barba y cabello entrecano, con tatuajes visibles. Al momento de la detención, vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra café.

