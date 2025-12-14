Reportan Tiroteo Masivo con Varias Víctimas en Bondi Beach, en Sídney, Australia; Detienen a 2.

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que dos personas están bajo custodia, luego de un tiroteo masivo en Bondi Beach, en Sídney, Australia, donde hubo varias víctimas, según informes preliminares.

De forma inicial se ha reportado que había una gran concentración de gente en esa playa por el festival judío de Hanukkah.

"La policía está respondiendo a un incidente en curso en Bondi Beach y exhorta al público a EVITAR la zona. Cualquier persona presente en el lugar debe buscar refugio", indicó la policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado en X.

Minutos después, indicó que se detuvo a dos personas, supuestamente implicadas en la agresión.

"Dos personas están bajo custodia policial en Bondi Beach; sin embargo, la operación policial continúa y seguimos instando a la gente a evitar la zona", agregó.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas huyendo de los disparos en la playa.

Mientras que en otra grabación se observa que dos sujetos abren fuego desde un lugar alto con aparentes fusiles de alto poder. Estaban en una especie de puente.

Según el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue detenido

Bondi Beach, en el este de Sídney, es la playa más famosa de Australia y atrae a gran cantidad de surfistas, bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.

Con información de AGENCIAS

ASJ