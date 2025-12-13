Difunden Video de Presunto Tirador en Universidad de Brown que Dejó Dos Muertos.

El FBI y la Policía de Providence publicaron un video donde se ve al presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos y nueve heridos, quien sigue prófugo.

En las imágenes, se observa que una persona vestida de negro se marcha de la escena.

Previamente, las autoridades indicaron que lanzarían el clip donde se ve al sospechoso en el edificio donde ocurrió el ataque.

Help find this Person of Interest.



If you have any information, please call 1-800-CALL-FBI (225-5324) or https://t.co/iL7sD5efWD. pic.twitter.com/AkFDVtOCmw — FBI (@FBI) December 14, 2025

El rostro del supuesto tirador no es visible.

Testigos indicaron que el agresor llevaba una especie de máscara gris camuflada, sin embargo, eso no ha sido confirmado.

Asimismo, la Policía de Providence habilitó una línea de denuncias para recibir información vía teléfonica que lleven a dar con el paradero del atacante.