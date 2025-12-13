Difunden Video de Presunto Tirador en Universidad de Brown que Dejó Dos Muertos
El FBI publicó un video donde se observa al presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos y 9 heridos; siguen en búsqueda del atacante
El FBI y la Policía de Providence publicaron un video donde se ve al presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos y nueve heridos, quien sigue prófugo.
En las imágenes, se observa que una persona vestida de negro se marcha de la escena.
Previamente, las autoridades indicaron que lanzarían el clip donde se ve al sospechoso en el edificio donde ocurrió el ataque.
Help find this Person of Interest.— FBI (@FBI) December 14, 2025
If you have any information, please call 1-800-CALL-FBI (225-5324) or https://t.co/iL7sD5efWD. pic.twitter.com/AkFDVtOCmw
El rostro del supuesto tirador no es visible.
Testigos indicaron que el agresor llevaba una especie de máscara gris camuflada, sin embargo, eso no ha sido confirmado.
December 14, 2025
Asimismo, la Policía de Providence habilitó una línea de denuncias para recibir información vía teléfonica que lleven a dar con el paradero del atacante.