Dan Prisión Preventiva a Edgar 'N, Alias 'El Limones', por Narcotráfico y Portación de Armas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva en contra de Edgar “R”, por su probable participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró que la autoridad judicial calificara de legal la detención.

Al reanudarse la audiencia luego de una suspensión, el representante social solicitó la vinculación a proceso pero la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

Edgar “R”, identificado como operador financiero de un grupo delictivo

Edgar “R”, identificado como posible operador financiero de un grupo delictivo, fue detenido en días pasados, como resultado de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Marina (Marina), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Lo anterior, al ejecutar una orden de cateo en inmediaciones de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en Durango, Durango, donde fueron aseguradas armas largas, un vehículo, cargadores, equipo táctico y objetos constitutivos de delito.

