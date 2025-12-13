Marcha Mañana Generación Z en CDMX: ¿A Qué Hora Es la Movilización? Conoce la Ruta

El grupo llamado "Generación Z México" ha convocado a una nueva movilización para este domingo 14 de diciembre. El punto de salida será el Ángel de la Independencia. La cita es a las 10:30 horas para empezar la movilización a las 11 de la mañana.

La marcha avanzará por Paseo de la Reforma, cruzará Eje Central, tomará la calle 5 de Mayo y arribará a la plancha del Zócalo.

¿Qué Tan Genuina Fue la Marcha de la Llamada Generación Z en la CDMX?

La convocatoria pide a los asistentes vestir de blanco, marchar en silencio y forma pacífica. Además de en la capital también se están convocando movilizaciones en otras ciudades, como Hermosillo, Puerto Vallarta, Monterrey, Los Cabos, entre otras.

El inicio

La primera marcha importante convocada por el colectivo identificado como "Generación Z México" se realizó el sábado 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México, con la misma ruta de esta ocasión. La protesta surgió principalmente en respuesta a la inseguridad; el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y para exigir justicia y rendición de cuentas.

¿Qué Dejó en Claro la Marcha de la Generación Z del Pasado Fin de Semana?

Una segunda movilización se realizó el 20 de noviembre, misma que terminó en enfrentamientos entre policías y presuntos integrantes del llamado bloque negro.

