Jade Romero Peña: ¿De qué Murió la Adolescente Promesa del Ciclismo Mexicano?

La ciclista veracruzana Jade Romero Peña murió a la edad de 14 años. La joven era originaria de Coatzacoalcos. El equipo A.R. Monex Pro Cycling Team confirmó el fallecimiento de la deportista.

Apenas el pasado domingo 7 de diciembre, la adolescente externaba su emoción por ser parte del Team sub-17 Fem de A.R. Monex WMN Pro Cycling, pues en su Facebook escribió:

"Hoy formo parte del Team sub-17 Fem de A.R. Monex WMN Pro Cycling Team una experiencia que ha sido única y transformadora, pero también me hace valorar estar lejos de casa, de mi familia y amigos", se lee en el mensaje de Jade.

"Por ello, creo que ser parte de la pretemporada 2026 también implica disfrutar el proceso, agradecer lo que hasta ahora se ha logrado, en eso radica el poder, estar en el presente. Gracias a las personas que forman parte de este gran equipo, quienes lo hacen posible, y que apuestan por el talento mexicano. Esto es un motivo para seguir creyendo en mí, guiándome por lo que me gusta hacer, me inspira y me apasiona", publicó la ciclista de apenas 14 años de edad.

Tras la noticia, el equipo A.R. Monex difundió un comunicado, que se mantiene en contacto con la familia de la ciclista, la escuadra dice que ofrece todo el apoyo disponible.

El equipo planea realizar un homenaje para despedir y honrar la vida de Jade. Los detalles del evento se compartirán en su momento para quienes deseen sumarse. Aunque se precisó que el homenaje se llevará a cabo cuando las condiciones emocionales y familiares lo permitan.

¿Cuál fue la última publicación de Jade Romero Peña?

Fue el pasado 9 de diciembre cuando Jade Romero hizo su última publicación en Facebook.

En el post, Jade aparece en un video mientras realizaba ejercicios en un gimnasio.

"Sabemos que los días de fuerza son sumamente importantes por eso, la fuerza siempre la entrenamos", compartió a través de sus redes sociales.

¿De qué murió Jade Romero Peña?

Medios locales informaron que la joven ciclista murió en un accidente carretero. La escuadra A.R. Monex confirmó la muerte, pero no se ha entregado información oficial sobre lo que ocurrió o las circunstancias del suceso.

Romero Peña se integraba al ciclismo de alto rendimiento en el país. Ella era parte de la cuadrilla femenil Sub-17 del A.R. Monex.

El equipo A.R. Monex tiene experiencia en el desarrollo de talentos, ya que Isaac del Toro corrió y se preparó en esta escuadra.

