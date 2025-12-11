Dylan de 14 Años Fue el Peregrino que Murió Atropellado en la México-Puebla; Familia Pide Ayuda

El municipio de Oriental en Puebla se encuentra de luto luego de la muerte de César Dylan "N" de 14 años de edad quien murió atropellado cuando viajaba con un grupo de peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe a bordo de su bicicleta en la Autopista México-Puebla.

En el Barrio de "La Coco" se encuentran consternados ante este accidente que dejó sin vida al adolescente y gravemente herido a su tío, esto el pasado 10 de diciembre; Además solicitan el apoyo de la ciudadania pues son una familia de escasos recursos.

Muere Peregrino que Iba Rumbo a la Basílica de Guadalupe en Puebla

Estudiante de secundaria murió atropellado en peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe en Puebla

Dylan cursaba la secundaria y tenía varios sueños, uno de ellos era visitar la imagen de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, sin embargo, un conductor imprudente le arrebató la vida además, dejó a su tío en una situación de salud crítica.

De acuerdo a los hechos, el grupo de peregrinos denominados "Antorcha Ciclista de Oriental" iban sobre la Autopista México-Puebla cuando cerca del km 72 a la altura de Santa Rita Tlahuapan, fueron embestidos por un vehículo.

Noticias relacionada: Grupo de Peregrinos Son Embestidos por un Vehículo en la Autopista México-Puebla; Uno Murió

Familia de César Dylan pide justicia y apoyo tras la muerte del menor en la Autopista México-Puebla

El responsable se dio a la fuga y ahora además de la pena que los embarga, están preocupados por los costosos gastos funerarios por lo que solicitan apoyo, esto mencionó la tía de César Dylan.

Ocupamos ayuda para trasladar el cuerpo de mi sobrino, nadie se esperaba esto y no tenemos recursos para poderlos trasladar, dejamos el número de cuenta para quien guste apoyarnos.

Quienes gusten apoyar a la familia de Dylan pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta: 4152 3140 1920 0917 / BBVA

A nombre de Carolina Calderón

Dylan de 14 años murió atropellado en la Autopista México-Puebla. Foto: Facebook Jen Calderón

Además, pueden comunicarse al número 2761172072 para cualquier otra aportación; Todo apoyo en estos duros momentos para sus seres queridos es fundamental.

Cabe destacar que el cuerpo del menor llegará a la vivienda ubicada en la calle 24 Oriente esquina 14 Norte del Barrio "La Coco" en el municipio de Oriental en Puebla.

Historias recomendadas:

Con información Genaro Zepeda

MCS