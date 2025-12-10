Ciclista Muere Atropellado en la Vía Rápida Alamar de Tijuana; Conductor Fue Detenido

Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles después de ser atropellado mientras intentaba cruzar la Vía Rápida Alamar a bordo de una bicicleta, a la altura del tramo que conduce hacia la Zona Centro en Tijuana.

Te podría interesar: Aumenta Presencia de Mapaches Agresivos en Viviendas de Tijuana; Reportan Muerte de Mascotas

Ciclista muere atropellado

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando un vehículo tipo sedán impactó al ciclista que atravesaba la vialidad. Tras el reporte, unidades de emergencia acudieron al lugar, pero al realizar la valoración confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El conductor del automóvil fue detenido por elementos policiales y posteriormente presentado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

En la zona permanecieron agentes municipales resguardando el área mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales.

Historias recomendadas:

Información Carolina Vazquez

APG