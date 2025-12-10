Hombres Caen a Fosa en Gasolinera y Sufren Paro Cardiorrespiratorio en Tijuana; Uno Falleció
Los hombres realizaban mantenimiento cuando cayeron a la fosa y perdieron el conocimiento
Dos trabajadores cayeron a una fosa y sufrieron paro cardiorrespiratorio la tarde del martes en una gasolinera ubicada sobre la Ruta Independencia, en la colonia Mariano Matamoros del municipio de Tijuana, Baja California.
Muere trabajador al caer a fosa
De acuerdo con información de la Dirección de Bomberos de Tijuana, ambos realizaban labores de mantenimiento cuando, por la inhalación de vapores acumulados, perdieron el conocimiento y presentaron complicaciones cardiopulmonares.
Los afectados, de aproximadamente 26 y 40 años, quedaron inconscientes dentro de la fosa. Uno de ellos fue auxiliado inmediatamente por sus propios compañeros, mientras que el segundo tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos que ingresó al área confinada.
- Tras recibir maniobras de reanimación en el sitio, ambos fueron trasladados a la Clínica 1 del IMSS. Sin embargo, al llegar al hospital, uno de los trabajadores ya no presentaba signos vitales, confirmaron autoridades.
En la zona permanecieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y la división de Residuos Peligrosos de Bomberos, quienes realizaron las inspecciones correspondientes para determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente.
