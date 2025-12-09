Hallan a Mujer Sin Vida Dentro de Casa en Ensenada; Estaba Acostada y Tapada en una Cama

La mañana del martes 9 de diciembre, alrededor de las 11:30 horas, autoridades municipales acudieron a un domicilio ubicado en las calles Floresta y Segunda, en la Zona Centro de Ensenada, tras recibir un reporte del C5 sobre una mujer que no respondía al llamado desde el interior de la vivienda. El aviso inicial señalaba que la persona permanecía dentro del inmueble sin dar señales, lo que motivó la intervención inmediata de cuerpos de seguridad y emergencia.

Al llegar al lugar, los elementos municipales confirmaron que no era posible ingresar por los accesos principales, por lo que solicitaron la autorización del propietario para permitir la entrada al personal del Cuerpo de Bomberos. Con el permiso otorgado, bomberos procedieron a la apertura de la puerta para realizar la inspección correspondiente dentro de la vivienda.

La mujer fue encontrada recostada en la cama.

Fue durante este recorrido que los equipos de emergencia se dirigieron hacia las habitaciones ubicadas al fondo del domicilio, donde localizaron a una mujer recostada en una cama y cubierta con una cobija. De acuerdo con la información proporcionada, la persona no respondía pese a los llamados del personal, por lo que se solicitó apoyo inmediato de paramédicos de Bomberos.

Tras la revisión médica, los paramédicos determinaron que la mujer no contaba con signos vitales. La localización del cuerpo dentro de una de las habitaciones, en las condiciones descritas, llevó a los equipos en el sitio a establecer un perímetro de seguridad y restringir el acceso para preservar el área.

Con la confirmación del fallecimiento, autoridades municipales procedieron a acordonar la zona para asegurar el inmueble. El protocolo incluyó la notificación inmediata a la Fiscalía General del Estado, instancia que deberá llevar a cabo las diligencias correspondientes conforme a sus procedimientos establecidos.

El sitio quedó bajo resguardo en espera de la llegada de personal especializado de la Fiscalía, encargado de documentar la escena, determinar las circunstancias precisas del hecho e iniciar la investigación formal sobre lo ocurrido dentro del domicilio de la Zona Centro.

Las autoridades no han proporcionado información adicional sobre la identidad de la mujer, mientras que la vivienda permanece bajo revisión de la Fiscalía para esclarecer las condiciones en que fue localizada y avanzar en los trabajos periciales correspondientes al caso.

Información de Diego Robles

