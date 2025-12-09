Evacuan Juzgados en Tijuana por Presunta Amenaza de Bomba; Esto Pasó

La tarde del martes 9 de diciembre, los juzgados civiles y familiares ubicados en la colonia 20 de Noviembre en Tijuana fueron evacuados de manera temporal luego de una presunta amenaza de bomba que obligó a desalojar a visitantes y trabajadores alrededor de las 3:00 de la tarde. La movilización preventiva se llevó a cabo con el propósito de asegurar el inmueble y verificar si existía algún riesgo real.

Nota relacionada: Evacuaron Dos Bancos en Rosarito por Amenaza de Bomba; los Llamaron con Lada de Veracruz

De acuerdo con la información disponible, el reporte generó una respuesta inmediata que derivó en el desalojo total del edificio, siguiendo los protocolos establecidos para situaciones de emergencia. Personal y usuarios fueron retirados de las instalaciones mientras las autoridades realizaban la revisión correspondiente.

Durante los primeros momentos, se priorizó despejar el área y mantener a todas las personas fuera del lugar hasta contar con una valoración preliminar sobre la supuesta amenaza de bomba. La actividad normal quedó suspendida mientras elementos de seguridad inspeccionaban el sitio.

Se confirmó que la revisión se centró en descartar cualquier artefacto o indicio que representara peligro para quienes se encontraban en los juzgados. El proceso de verificación se realizó de forma rápida, permitiendo a las autoridades contar con resultados claros en pocos minutos.

Nota relacionada: Alerta por Amenaza de Supuesta Bomba en Hotel de Rosarito; Esto se Sabe

Se confirmó que no existía ningún artefacto explosivo dentro de los juzgados civiles y familiares de Tijuana.

Una vez concluida la inspección, se determinó que no existía riesgo alguno dentro de las instalaciones, motivo por el cual se autorizó el regreso del personal y la reanudación de las actividades. La evacuación temporal permitió garantizar que el inmueble estuviera seguro antes de permitir nuevamente el acceso.

El incidente cerró con la confirmación de que no se halló ningún elemento que representara una amenaza real, permitiendo que los juzgados retomaran su funcionamiento habitual. Las autoridades mantuvieron el control del área hasta asegurar que no hubiera nuevas alertas relacionadas con el reporte inicial.

Historias recomendadas:

Información de Perla Velázquez

RCP