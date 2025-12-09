Detienen a Joven Buscado por Homicidio Tras Asaltar a Conductor de Aplicación en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un individuo identificado como objetivo prioritario del Distrito Sánchez Taboada, señalado por robo con violencia a comercio y transeúntes, y quien además contaba con antecedentes por portación de arma de fuego, robo con violencia y una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

El hecho se registró cuando oficiales que realizaban patrullajes en puntos de mayor atención de la colonia Ejido Lázaro Cárdenas fueron alertados por un conductor de plataforma. El afectado denunció que dos sujetos lo habían amenazado con un arma para despojarlo de sus pertenencias.

Te podría interesar: Confirmado: Habrá Mega Corte de Agua en Tijuana y Rosarito en Próximos Días, ¿Cuándo Inicia?

Operativo permite detención de objetivo prioritario

Ante el reporte, los agentes activaron un operativo coordinado, desplazándose al sitio señalado y ubicando a dos hombres que coincidían con la descripción proporcionada por la víctima. Ambos intentaron huir hacia un lote baldío, lo que derivó en una persecución pie tierra.

Metros adelante, los oficiales lograron detener a uno de ellos, identificado como Brayan Alexis “N”, de 21 años, quien llevaba una mochila al pecho. En una inspección preventiva, se localizó un arma tipo pistola calibre 9 milímetros, abastecida con un cartucho en recámara y cuatro cartuchos útiles.

El conductor afectado acudió al punto del aseguramiento y reconoció plenamente al detenido como quien lo había amenazado apuntándole a la cabeza mientras su cómplice lo despojaba de sus pertenencias. Con esto, se elaboró el acta correspondiente y el detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al verificar sus datos en la Central de Radio, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión activa por homicidio calificado, lo cual fue corroborado directamente con la Fiscalía.

La detención fue posible gracias a la reacción inmediata de los oficiales, la comunicación con la víctima y la coordinación entre los distritos Sánchez Taboada y Florido Mariano, cuyas unidades mantienen vigilancia constante en zonas de atención prioritaria.

Historias recomendadas:

APG