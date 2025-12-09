Confirmado: Habrá Mega Corte de Agua en Tijuana y Rosarito en Próximos Días, ¿Cuándo Inicia?

La rehabilitación del acueducto Florido–Aguaje, infraestructura clave para el suministro de agua en Tijuana y Playas de Rosarito, registra un avance del 85%, informó el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Jesús García Castro.

El funcionario detalló que las labores preliminares concluirán el 15 de diciembre; sin embargo, el mega corte de agua, originalmente previsto para esa fecha, se pospondrá para inicios de 2026 con el fin de no afectar a la población durante las festividades de fin de año.

¿Cuándo esta previsto el mega corte de agua?

Jesús García Castro explicó que la interconexión final del acueducto se realizará después del Día de Reyes, alrededor del 7 de enero, y que los trabajos requerirán aproximadamente 50 horas de cierre total del suministro para permitir el cierre y la reapertura de válvulas, así como la recuperación del servicio.

El acueducto, que supera las dos décadas de operación y cuenta con más de 20 kilómetros de longitud, presenta desgaste por su antigüedad y por la presión constante a la que ha sido sometido. Su rehabilitación permitirá reducir fugas en zonas históricamente afectadas como Los Pinos y extender su vida útil por 20 a 30 años.

El mega corte de agua impactará a 632 colonias, entre ellas La Mesa, Zona Río, Zona Centro, Playas de Tijuana, Francisco Zarco, Sánchez Taboada y diversas comunidades de Playas de Rosarito, lo que representa más del 40% del suministro de la ciudad.

La obra tiene un costo estimado de 47 millones de pesos, y según la CESPT, una vez concluida fortalecerá la operación del acueducto y disminuirá significativamente las fugas registradas en los últimos años.

